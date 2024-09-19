"Пейджерна атака" на Хезболлу: зросла кількість загиблих та з’явився угорський слід, нові подробиці

"Хезболла" вже визнала загибель 32 бойовиків

Кількість загиблих внаслідок "пейджерної атаки" на членів радикального руху "Хезболла" в Лівані збільшується. Так, вже відомо про 20 загиблих та 450 постраждалих. До того ж з'явились нові подробиці атаки.

Як зазначає CNN із посиланням на джерела, Ізраїль повідомляв США про намір провести операцію в Лівані, проте жодних подробиць не називав.

Джерело наголосило, що операцію обговорювали під час телефонної розмови між міністром оборони США Ллойдом Остіном і його ізраїльським колегою Йоавом Галантом. А сама операція відбулась у день, коли державний секретар США Ентоні Блінкен летів з Вашингтона до Каїра.

Видання звертає увагу, що "пейджерна атака" не перший випадок, коли Ізраїль вдається до "провокаційних дій" приблизно в той самий час, коли Блінкен перебуває з візитом на Близькому Сході.

Як пише ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін, "Хезболла" вже визнала загибель 32 бойовиків під час атаки у Лівані. Але й досі продовжують надходити нові некрологи, тому цей список значно збільшиться.

Водночас Time пише, що Ізраїль повідомив США про операцію вже після її завершення. Але офіційно перша сторона не коментувала останні події.

До того ж, компанія Gold Apollo, яка нібито виготовляла пейджери для "Хезболла", повідомила, що не робила цього. Додавши, що дозволила використовувати ліцензію на свій бренд на моделі пейджера AR-924 компанії BAC Consulting у Будапешті в Угорщині.

"Використання смартфонів становить більший ризик перехоплення даних, на відміну від простішої технології пейджерів. У пейджерів немає вбудованих систем GPS, мікрофонів чи камер, тому їх складніше зламати", – каже Ніколас Різ, викладач Центру глобальних питань Нью-Йоркського університету.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розвідники розкрили деталі "пейджерної атаки" на Хезболлу. За їх словами, "вікно можливостей" було коротким.