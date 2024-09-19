"Укрпошта" розіслала перші повістки без участі ТЦК: нардеп попередив про велику проблему

Може виникнути колапс у системі

"Укрпошта" почала розсилати повістки, направлені ТЦК на її сервери. Однак через неправильно оформлені відправлення повісток поштою може виникнути серйозний збій у системі доставки, а якщо пошта зробить відмітку, що людина не проживає за своєю адресою, це може мати серйозні наслідки для неї.

Про це розповів народний депутат Ігор Фріс в ефірі "Ранок.LIVE". Зокрема, такій людині загрожує відкриття виконавчого провадження, арешт рахунків чи майна. Причому такі наслідки можуть бути навіть якщо людина не отримала повістку.

"Може виникнути величезний колапс в самій системі … коли доставка таких повісток буде невідповідно оформлена, про що особа навіть і знати не буде, а в неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою і я очікую, що тут може статися величезна проблема для цілого суспільства", — пояснив нардеп.

Як пише Ukrainian Military Pages, представники Командування Сухопутних військ ЗС України повідомили, що 17 вересня вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді. З усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їхніх начальників, автоматично надійшли до серверів "Укрпошти".

Всього "Укрпошта"отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Вони були роздруковані й тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями.На явку до ТЦК надається 14 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які наслідки та покарання загрожують українцям, які відмовляються брати повістку. Є лише кілька підстав, на яких це можна зробити законно.