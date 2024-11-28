Китайський гороскоп на 2025 рік для всіх знаків: запасаємося терпінням та гнучкістю

На що чекати від року Зеленої Дерев’яної Змії

29 січня настане Новий рік за китайським календарем — одне з найяскравіших і найсимпатичніших свят у світі. Це свято ознаменує початок року Дерев'яної Змії.

Згідно з китайською астрологією, Змія уособлює стратегічне мислення, інтуїцію та здатність долати труднощі. Енергія року обіцяє стати динамічною, але вимагатиме від кожного з нас терпіння, гнучкості та готовності до змін. Це час, коли важливі рішення мають бути добре продумані, а імпульсивні дії зведені до мінімуму.

Рік Дерев'яної Змії принесе удачу тим, хто виявлятиме далекоглядність і готовність до самовдосконалення. Водночас не обійдеться без викликів: деякі знаки зіткнуться з випробуваннями, які вимагатимуть уміння адаптуватися та зберігати внутрішню рівновагу. "Телеграф" пропонує дізнатися, що чекає на кожен знак китайського гороскопа цього року.

Китайський гороскоп на 2025 рік для всіх знаків східного календаря

Щур (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Для Щура 2025 стане часом особистого зростання та професійного розвитку. Змія принесе багато можливостей, особливо у сфері бізнесу та творчості. Однак важливо уникати зайвого поспіху та довіряти своїй інтуїції. У коханні можливі як приємні сюрпризи, так і непорозуміння – не бійтеся відкрито обговорювати проблеми.

Китайський горскоп для Щура

Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Бику доведеться проявити терпіння та гнучкість. На роботі можливі затримки або зміни, які спричинять стрес, але з часом принесуть вигоду. У сімейному житті все складатиметься стабільно, якщо ви приділите час своїм близьким. Фінансова ситуація покращиться ближче до середини року.

Китайський гороскоп для Бика

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Для Тигра рік Змії може стати періодом самопізнання та пошуку нових шляхів. Успіх супроводжуватиметься у проєктах, пов’язаних із творчістю та інноваціями. Однак не варто кидатися у ризиковані авантюри. Енергія року потребує обережності, особливо у фінансових питаннях.

Китайський гороскоп для Тигра

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кролики відчують підтримку року Змії. Успіх буде супроводжувати у стосунках та кар’єрі, особливо якщо ви готові до компромісів. Кінець року принесе важливі зміни, які покращать ваше життя. Не забувайте дбати про здоров’я – уникайте перенапруги.

Китайський гороскоп для Кролика

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Для Дракона рік стане періодом більших можливостей. Успіх буде на вашому боці, особливо в питаннях кар’єри та фінансів. Однак зайва самовпевненість може зіграти злий жарт. Важливо зберігати баланс між роботою та особистим життям.

Китайський гороскоп для Дракона

Змія (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Для Змій 2025 стане особливим, адже це їхній час. Успіх і визнання супроводжуватимуть у багатьох сферах, але важливо не забувати про скромність. Рік подарує багато шансів для особистісного зростання, але вимагатиме відповідальності та чесності.

Китайський гороскоп для Змії

Кінь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Коні зіткнуться з викликами, які допоможуть зміцнити їхній характер. У професійній сфері можливі несподівані перешкоди, але зусилля принесуть плоди. У коханні варто уникати конфліктів і бути більш терпимими. Фінансова ситуація залишиться стабільною.

Китайській гороскоп для Коня

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Козам рік Змії принесе спокій та гармонію. Можливості кар’єрного зростання з’являться ближче до літа, але важливо правильно розставити пріоритети. Рік підходить для зміцнення відносин та створення нових зв’язків.

Китайський гороскоп для Кози

Мавпа (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Для Мавпи 2025 буде наповнений несподіванками. Енергія Змії вимагатиме від вас більшої концентрації та вміння знаходити спільну мову з оточуючими. Успіх супроводжуватиме у навчанні та розвитку нових навичок. Фінанси вимагатимуть обережного підходу.

Китайський гороскоп для Мавпи

Півень (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Півні відчують приплив енергії та впевненості у своїх силах. Успіх супроводжуватиме кар’єрні починання, особливо якщо ви готові до сміливих рішень. Однак в особистому житті можливі конфлікти, якщо ви занадто критичні до близьких.

Китайський гороскоп для Півня

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собакам рік Змії принесе стабільність та впевненість. Це час, коли варто зосередитися на сім'ї та друзях. У роботі можливі невеликі труднощі, але підтримка колег допоможе подолати їх. Фінансове становище залишиться стійким.

Китайський гороскоп для Собаки

Свиня (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Для Свині 2025 рік стане періодом змін. Можливо, доведеться переглянути свої плани та пріоритети. Успіх супроводжуватиме у романтичних стосунках, але фінансові питання вимагатимуть уважного підходу. Головне – не боятися пробувати щось нове.

КИтайський гороскоп для Свині

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