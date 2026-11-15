Поранена дитина, пошкоджені багатоповерхівки та згорілі авто: все про нові удари по Україні

Серед постраждалих виявився дворічний малюк

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У ніч проти 15 листопада російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з півночі, півдня та сходу. Увечері 14 листопада авіаудар припав по Запоріжжю. Шестеро людей отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Про наслідки удару по Запоріжжі повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Російські війська застосували проти міста керовані авіабомби.

Удари по Запоріжжю: постраждалі та пошкодження

За оновленими даними Семикіна, російські війська завдали по Запоріжжю 12 ударів. Серед шести постраждалих – жінки 40, 78 та 79 років, чоловіки 19 та 39 років, а також дворічна дитина.

Удар по Запоріжжю пошкодив скління багатоквартирного будинку

Російські війська застосували по Запоріжжю керовані авіабомби

"В результаті атаки пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку та припарковані автомобілі. На місці влучення виникла пожежа", — повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької ОВА Михайло Семикін.

Після удару по Запоріжжю на місці влучення виникла пожежа

Пошкоджено кілька багатоповерхівок та десятки автомобілів. Частина машин згоріла. На місцях ударів працюють екстрені служби, фахівці усувають наслідки атаки.

Вибухова хвиля пошкодила припарковані біля житлового будинку автомобілі

Вдень 14 листопада російські війська вже атакували Запоріжжя – удар припав по Вознесенівському району. Тоді постраждали 22 особи, у тому числі троє дітей.

Куди прямували російські безпілотники

У ніч проти 15 листопада Повітряні сили попереджали про атаку безпілотників типу Shahed з кількох напрямків. Військові окремо повідомляли про реактивні БПЛА.

Один реактивний безпілотник пролітав повз Канєв у Черкаській області у напрямку Київської області. Пізніше військові повідомили про реактивне БПЛА, яке летіло до Українки на Київщині.

Ще один реактивний безпілотник прямував із Брянської області Росії у бік Чернігівської області. Моніторингові канали також повідомляли про окремі БПЛА в інших регіонах України.

Як повідомляв "Телеграф", у Рівному готували відселення мешканців після російської атаки. Про наслідки удару в інших містах України видання розповідало у зведенні про наслідки атаки.