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Поранена дитина, пошкоджені багатоповерхівки та згорілі авто: все про нові удари по Україні

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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На місцях ударів фахівці усувають наслідки атаки
На місцях ударів фахівці усувають наслідки атаки. Фото Колаж "Телеграфу"

Серед постраждалих виявився дворічний малюк

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У ніч проти 15 листопада російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з півночі, півдня та сходу. Увечері 14 листопада авіаудар припав по Запоріжжю. Шестеро людей отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Про наслідки удару по Запоріжжі повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Російські війська застосували проти міста керовані авіабомби.

Удари по Запоріжжю: постраждалі та пошкодження

За оновленими даними Семикіна, російські війська завдали по Запоріжжю 12 ударів. Серед шести постраждалих – жінки 40, 78 та 79 років, чоловіки 19 та 39 років, а також дворічна дитина.

Нічний фасад цегляного багатоповерхового будинку з розбитими вікнами та деревами перед ним
Удар по Запоріжжю пошкодив скління багатоквартирного будинку
Пошкоджені автомобілі та гаражі під деревами вночі
Російські війська застосували по Запоріжжю керовані авіабомби

"В результаті атаки пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку та припарковані автомобілі. На місці влучення виникла пожежа", — повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької ОВА Михайло Семикін.

Пошкоджені автомобілі біля багатоповерхового будинку, дим та вогонь, праворуч працюють рятувальники
Після удару по Запоріжжю на місці влучення виникла пожежа

Пошкоджено кілька багатоповерхівок та десятки автомобілів. Частина машин згоріла. На місцях ударів працюють екстрені служби, фахівці усувають наслідки атаки.

Припарковані автомобілі з розбитим лобовим склом біля багатоповерхового будинку вночі
Вибухова хвиля пошкодила припарковані біля житлового будинку автомобілі

Вдень 14 листопада російські війська вже атакували Запоріжжя – удар припав по Вознесенівському району. Тоді постраждали 22 особи, у тому числі троє дітей.

Куди прямували російські безпілотники

У ніч проти 15 листопада Повітряні сили попереджали про атаку безпілотників типу Shahed з кількох напрямків. Військові окремо повідомляли про реактивні БПЛА.

Один реактивний безпілотник пролітав повз Канєв у Черкаській області у напрямку Київської області. Пізніше військові повідомили про реактивне БПЛА, яке летіло до Українки на Київщині.

Ще один реактивний безпілотник прямував із Брянської області Росії у бік Чернігівської області. Моніторингові канали також повідомляли про окремі БПЛА в інших регіонах України.

Як повідомляв "Телеграф", у Рівному готували відселення мешканців після російської атаки. Про наслідки удару в інших містах України видання розповідало у зведенні про наслідки атаки.

Теги:
#Україна #Запоріжжя #Вибухи #Обстріли #Атака