Палає нафтохімічний гігант, а енергетика під потужним ударом: все про нічну атаку по Росії

Під ударом могли опинитися нафтохімічне підприємство та об’єкти енергопостачання

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У ніч на 15 листопада безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані та Таганрог у Ростовській області Росії. У Нижньокамську зайнялося підприємство — імовірно, "Нижньокамськнафтохім". У Таганрозі повідомляють про можливе ураження енергетичних об’єктів.

Інформація про це була опублікована у OSINT-каналах. За словами очевидців, після першого удару атака продовжилась.

Що відомо про пожежу у Нижньокамську

Канал Exilenova+ опублікував відео, позначивши його як кадри з "Нижньокамськнафтохіму" після атаки. На записах, що поширюються, видно, що на території підприємства спалахнула пожежа.

"Нижньокамськнафтохім" входить до холдингу "Сибур" і належить до найбільших нафтохімічних підприємств Росії та світу. Завод виробляє синтетичні каучуки та пластмаси.

Компанія є світовим лідером із випуску ізопренового каучуку, третім у світі постачальником бутилових каучуків. Це дозволяє компанії входити до десятки найбільших світових виробників синтетичного каучуку.

У 2025 році підприємство випустило 3 млн. тонн нафтохімічної продукції. Новий комплекс ЕП-600 розрахований на виробництво до 600 тисяч тонн етилену на рік.

У 2025 році "Нижньокамськнафтохім" випустив 3 млн тонн нафтохімічної продукції Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У Таганрозі повідомляють про удар по енергетиці

У ніч на 15 листопада Таганрог також зазнав масованої атаки безпілотників, пишуть моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+. За попередньою оцінкою однією з цілей стала підстанція напругою 220 кВ Т-10, відома як "Таганрог-10".

Підстанція бере участь у електропостачанні міста та його промислової зони. Серед великих підприємств, які одержують від неї електрику, — АТ "ТАГМЕТ".

Місцеві жителі зняли вибухи у районі лінії електропередачі. Глава Таганрога Світлана Камбулова повідомила, що над містом збили безпілотників.

Пожежа в Луганську та попередні удари по НПЗ

Увечері 14 листопада Exilenova+ повідомив про серію вибухів в окупованому Луганську. Після них на автостоянці транспортних засобів спалахнула пожежа.

Атаки на російські підприємства нафтової галузі продовжуються з кінця жовтня. У ніч проти 13 листопада після масованої атаки дронів спалахнув Волгоградський НПЗ. Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони вразили підприємство "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 15 млн. тонн нафти на рік.

За кілька днів до цього українські військові вразили Омський, Киришський, Рязанський, Нижегородський та Ярославський НПЗ. Під ударами також опинилися Саратовський та Новокуйбишевський заводи.

Як повідомляв "Телеграф", після нічної пожежі на Волгоградському НПЗ місцеві жителі розповіли про черги за паливом та наслідки пожежі. У 2024 році завод переробив 13,7 млн. тонн нафти – це показує масштаб підприємства.