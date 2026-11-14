Береги Києва з'єднають по-новому: коли відкриють понтонні переправи і чи є в них сенс

Коли у столиці з’явиться альтернативний маршрут із одного берега на інший

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У Києві через російські атаки на критичну інфраструктуру міста вже почали будувати понтонні мости. Додаткові переправи через Дніпро будуть готові за 3-4 місяці.

Про це повідомив народний депутат Володимир Крейденко. Крім того, зелена гілка київського метро, ​​ймовірно, не працюватиме між берегами до початку 2027 року.

"Роботи вже розпочато, працюють військові, працює і місцева влада Києва. Разом вони організують цей процес", — сказав нардеп.

Додамо, що в інтерв’ю "Телеграфу" Крейденко раніше окреслив цілі цього проєкту. Влада за допомогою понтонних переправ хоче забезпечити половину того трафіку, що забезпечують мости.

"По Києву налічується приблизно 600 тисяч автомобілів на день, що проходять через столичні мости. Поставлено завдання забезпечити хоча б 50% від 600 тисяч, щоб можна було реалізувати за допомогою цих проєктів", — заявляв Крейденко.

Володимир Крейденко/Фото: facebook.com/KreydenkoVolodymyr

Народна депутатка із парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко ("Голос") у коментарі для "Телеграфа" зазначила, що понтони не зможуть повноцінно замінити мости.

Юлія Сірко/Фото: facebook.com/Klymenko.me

"Понтони є, але я не думаю, що вони повноцінно допоможуть організувати пасажирські перевезення чи логістику між правим та лівим берегом. Мости неможливо замінити понтонами. Понтони – тимчасове рішення", – зазначила Сірко.

Військовий експерт Іван Ступак у коментарі "Телеграфу" заявив, що понтони не дуже підходять для цивільних потреб. Крім того, він побоюється, що скупчення авто на в’їзді на такі переправи може стати ціллю удару РФ.

"Якщо вони будуть використовуватися виключно військовими, то в цьому є сенс. Для цивільних вони не підходять, тому що їм потрібно мати відповідні навички, щоб через такі мости переправлятися. Якщо це те, про що говорять, як у військових: понтон плюс понтон плюс і так до іншого берега. Тобто звичайний цивільний просто так опанувати цю переправу не зможе. Військові тренуються як переправлятися. Для військових це має місце. Швидко розгорнули, швидко переправили, швидко згорнули. Ось так воно працює. А для цивільних, я відверто скажу, маю величезні сумніви.

Вони можуть стати цілями для Російської Федерації. Тому таке рішення під великим питанням, мені здається", — сказав експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пілотний річковий маршрут у Києві реально запустити навесні 2027 року. Проте розпочати підготовку потрібно вже зараз.