Від підтримки Януковича до петиції проти абортів: хто такий юрист Денис Бринза

Біблія в освіті, підтримка УПЦ та дописи про Януковича й Майдан

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Юрист із Чернівців Денис Бринза став справжньою "зіркою мережі" після публікації петиції щодо заборони абортів в Україні за бажанням жінки. Його звернення від 9 листопада передбачає чимало обмежень для вагітних, однак це не єдина його громадська ініціатива. Серед інших пропозицій Бринзи — запровадження читання Біблії в школах, заборона солодощів у дитсадках тощо.

"Телеграф" вирішив розповісти, що ж відомо про автора гучної петиції, котра викликала серйозний розголос у суспільстві. Одразу наголосимо: мета матеріалу — висвітлення публічних ініціатив та висловлювань Бринзи, а не їх підтримка чи заклик до цькування особи.

У власному Instagram Бринза представляється громадським діячем і юристом. У Facebook ним вказано Чернівці як місто походження, а Київ – як місце проживання. Освіту, як зазначає сам активіст, він отримував у приватному "Буковинському університеті".

Денис Бринза. facebook.com/denys.bry

Петиція щодо абортів: що пропонує автор

Автор просить уряд розробити й подати до Верховної Ради законопроєкт, який заборонить переривання вагітності через небажання народжувати або з інших немедичних причин незалежно від терміну. Медичні винятки він пропонує залишити за реальної загрози життю чи здоров’ю матері, а щодо патологій плода – посилити контроль.

Для вагітності внаслідок зґвалтування Бринза пропонує межу у 12 тижнів та обов’язкові 10 днів на обдумування після звернення. При цьому постраждала має звернутися не пізніше завершення 11-го тижня. Також він виступає за посилення відповідальності за незаконні аборти та примушування до переривання вагітності.

Свою позицію Бринза пояснює, зокрема, релігійними переконаннями:

"Наша країна побудована на православ’ї. Протягом століть козаки боролися в першу чергу за віру, а вже потім за все інше", – написав автор петиції Денис Бринза.

Релігія та війна у дописах Бринзи

На своїй сторінці Facebook Бринза часто публікує дописи на релігійні й політичні теми, частину – російською. Частина із них — досить провокаційного характеру з огляду на загальні суспільні настрої.

Так, наприклад, у дописі від 17 липня про розстріл родини Миколи II він називає його "нашим останнім імператором", а Російську імперію – "нашою православною імперією". Подальші війни, голод і гоніння в Україні Денис Бринза пов’язує з відступом від віри та вбивством монарха.

Бринза пов’язує подальші історичні трагедії з убивством Миколи II

У дописі від 27 червня він закликав підтримати вимогу до влади надати відстрочку всім священнослужителям УПЦ. Альтернативою на поширеному ним плакаті названа відставка влади. Себе в тексті він зараховує до парафіян УПЦ.

Бринза підтримує вимогу відстрочки для всіх священнослужителів УПЦ

Тему війни Росії проти України Бринза у своїх мережах також зачіпає, але доволі специфічно. 15 червня він публікував відео із пожежею у Києво-Печерській лаврі після прильоту. При цьому у підписі він розмірковує про прощення й просить Бога помилувати "наші народи" (вочевидь, і українців, і росіян — хоча сам це чітко не зазначає).

У дописі про Лавру Бринза просить помилувати "наші народи"

Ще один допис Бринзи, від 4 квітня, супроводжується зображенням із гаслами на підтримку УПЦ, миру, нейтралітету, диверсифікованої економіки та традиційних цінностей. У підписі чоловік підкреслює, що виступає "проти беззаконня влади".

Серед поширених Бринзою гасел – підтримка УПЦ та нейтралітету

Майдан — поганий, Янукович — легітимний?

Досить своєрідні погляди Денис Бринза має і на інші аспекти сучасної історії. Так, 21 лютого 2026 року у своєму Facebook він опублікував текст, у якому покладає відповідальність за подальші втрати й проблеми країни на… учасників Революції Гідності. Прагнення вступити до ЄС він називає "нав’язаним зовнішніми силами" та виступає за нейтралітет. Цікаво, що наступного дня Бринза розмістив у соцмережах портрет Віктора Януковича з підписом про 12 років "без свободи слова", у якому розмірковує, що без президента-втікача в Україні живеться гірше.

У дописі про Майдан Бринза критикує європейський і євроатлантичний курс

Бринза описує період після втечі Януковича як час утисків

У дописі від 7 травня Бринза вітав підписників із прийдешнім Днем перемоги, використовуючи гештег про 9 травня. Заборони окремої символіки і святкування він називає "переписуванням історії". Цю публікацію він супроводжував відео із меморіалом вічного вогню.

Бринза вітає з 9 травня та заперечує проти заборони символіки

Не оминає Бринза увагою і мовне питання. Як уже зазначалося, в мережі він сам часто використовує як російську, так і україську. А 29 травня цього року він зазначив на Facebook, що українців розділяє не мова, а людяність — точніше, її відсутність.

Бринза висловлюється про причини розділення українців

Окремо Бринза висловлювався проти примусу до вакцинації, апелюючи до тілесної недоторканності та свободи вибору.

У питанні вакцинації Бринза апелює до свободи вибору

Біблія, вейпи, ФОП: що ще пропонує Бринза

Пропозиція стосовно заборони абортів — далеко не єдина ініціатива активіста із Чернівців. У переліку петицій за ім’ям Дениса Петровича Бринзи на урядовому порталі зареєстровані звернення про включення читання православної Біблії до освітнього процесу, штрафи пропорційно доходам і майновому стану, обмеження вейпів та державну онлайн-платформу похоронних послуг. Він також пропонує визначати ліміти для ФОП за чистим доходом замість обороту, а опалювальний сезон починати за температурою всередині приміщень.

У свіжій петиції про дитсадки Бринза пропонує заборонити приносити солодощі для святкових частувань. Натомість хоче дозволити фрукти, ягоди та галетне печиво з обмеженим умістом цукрів. Свої вимоги він обґрунтовує безпекою дітей із діабетом, алергіями та іншими дієтичними потребами.

Як реагують на пропозиції у мережі?

Проти обмеження доступу до абортів висловилася військовослужбовиця Ярина Чорногуз. У коментарях до її допису зібралося чимало обурених ініціативою Бринзи жінок.

Лютують тим часом через зазіхання на свободу рішень жінок і в мережі Х.

Зазначимо, що українці вже встигли з’ясувати наявність у Дениса Бринзи боргів щодо несплати аліментів. Користувачі висловлюють невдоволення, адже чоловік, який пропонує заборонити аборти, не поспішає турбуватися навіть про власну дитину, що вже казати про чужих.

Тим часом на урядовому порталі вже з’явилося зустрічне звернення відносно "абортної" петиції. Його авторка Тетяна Назарук закликала урядовців не підтримувати заборону та зберегти чинні гарантії переривання вагітності за бажанням жінки до 12 тижнів і за визначених законом обставин – від 12 до 22 тижнів.

"Особисті моральні й релігійні переконання є правом кожної людини, але вони не повинні ставати обов’язковими для всього суспільства", – написала авторка зустрічної петиції Тетяна Назарук.

Як розповідав "Телеграф", в Україні зареєстрували петицію із закликом зберегти репродуктивні права жінок і посилити підтримку сімей. Замість заборони абортів, уряд просять забезпечити фінансові, житлові та соціальні гарантії для батьків і дітей.