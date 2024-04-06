В Одесі спостерігали рідкісне природне явище (фото, відео)

Подвійне сонце було видно з різних куточків міста

У суботу, 6 квітня, жителі Одеси спостерігали незвичайне атмосферне явище — подвійне сонце або сонячне гало. Воно виникає завдяки оптичній ілюзії.

Фото цього явища опублікували місцеві Telegram-канали. За словами очевидців, подвійне сонце було видно з різних куточків Одеси.

"Незвичне та дуже гарне явище можна спостерігати в небі над Одесою — сонячне гало", — пишуть у мережі.

Метеорологи зазначають, що подвійне сонце можна побачити у будь-яку пору року і будь-де. Але найвиразніших обрисів воно отримує, коли сонце над горизонтом.

Також підписники зауважили, що вдень в Одесі пролунали вибухи, але це не завадило їм насолодись сонячним гало. За даними моніторів, сили протиповітряної оборони збивали розвідувальні ворожі БпЛА.

Зауважимо, сонячне гало — це світле слабко забарвлене коло навколо Сонця. Це оптичне явище виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Спостерігається воно найчастіше в атмосфері у перисто-шаруватих хмар, рідше — за інших умов. Кристали льоду діють як оптична призма, саме тому ми бачимо біле кільце довкола сонця.

Нагадаємо, на початку року у січні українці вже спостерігали сонячне гало на Миколаївщині.

Раніше "Телеграф" писав, що 8 квітня 2024 відбудеться повне сонячне затемнення. Розпочнеться воно о 18:42, а закінчиться о 23:52 за Києвом.