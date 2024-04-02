Привіт від Сахари: піщана буря накрила Київ та ще деякі регіони (ефектні відео)

Синоптики попереджали про це явище кілька днів тому

У Мережі з’явились відеоролики, на яких чітко видно наслідки піщаної бурі із Сахари, що 2 квітня накрила Київ, Одещину, Вінниччину, Дніпровщину та інші регіони України. Вітер настільки сильний, що людям важко дихати.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про пилову бурю, яка зовнішньо нагадує туман. Дрібнодисперсний пил, який фіксували в Україні з неділі, вже 1 квітня спричинив запилення. У вівторок почалась справжня буря.

Піщана буря 2 квітня накрила Київ та декілька областей

Піщана буря у Києві

Вітер у столиці настільки сильний, що валить дерева та вириває їх з коренями. На одному з опублікованих відео видно як пориви зривають дах житлового будинку. Через пилову бурю ускладнена видимість на дорозі. На відео також потрапив момент, де сильний вітер майже здуває автомобілі.

Пил із Сахари дійшов до інших областей

Дрібнодисперсний пил дійшов до центральних областей лише 2 квітня, хоча на заході України його вперше помітили ще 31 березня. Через пилову хмару знизилась видимість на дорозі. Сильний вітер розкидує пил, через що повітря забруднене та важко дихати.

Пилова буря дісталась і Дніпровщини. У Кривому Розі настільки сильний вітер, що зносить дахи МАФів. Цей момент потрапив на відео.

У Вінниці сильний вітер ламає дерева. Одна гілка впала на автомобіль та розбила лобове скло.

Нагадаємо, що пил із Сахари прийшов до України з південного заходу. Повітряні маси африканського походження сприяли підвищенню температури. Тому останні дні березня та початок квітня були аномально теплими.

За прогнозами синоптиків, якість повітря поліпшиться через кілька днів. Майже по всій країні 3-4 квітня пройдуть дощі та зміниться повітряна маса.

"Телеграф" раніше писав про небезпеку пилу для людей. Щоб зменшити ризики, варто закрити вікна, відмовитись від прогулянок на вулиці та увімкнути прилади для очищення повітря в оселі. Також рекомендується більше вживати води.