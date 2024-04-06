В Одессе наблюдали редкое природное явление (фото, видео)

Двойное солнце было видно из разных уголков города

В субботу, 6 апреля, жители Одессы наблюдали необычное атмосферное явление – двойное солнце или солнечное гало. Оно возникает благодаря оптической иллюзии.

Фото этого явления опубликовали местные Telegram-каналы. По словам очевидцев, двойное солнце было видно из разных уголков Одессы.

"Необычное и очень красивое явление можно наблюдать в небе над Одессой — солнечное гало", — пишут в сети.

Метеорологи отмечают, что двойное солнце можно увидеть в любое время года и где угодно. Но самых выразительных очертаний оно получает, когда солнце над горизонтом.

Также подписчики отметили, что днем в Одессе прогремели взрывы, но это не помешало им насладится солнечным гало. По данным мониторов, силы противовоздушной обороны сбивали разведывательные вражеские БПЛА.

Заметим, солнечное гало – это светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца. Это оптическое явление возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Наблюдается оно чаще всего в атмосфере у перисто-слоистых облаков, реже — при других условиях. Кристаллы льда действуют как оптическая призма, поэтому мы видим белое кольцо вокруг солнца.

Напомним, в начале года в январе украинцы уже наблюдали солнечное гало в Николаевской области.

Ранее "Телеграф" писал, что 8 апреля 2024 года произойдет полное солнечное затмение. Начнется оно в 18.42, а закончится в 23.52 по Киеву.