"Поїхали на Менделі Мойхер-Сфоріма": в Одесі тривають дискусії про перейменування відомої площі

Менделе Мойхер-Сфорім прожив в Одесі 40 років і багато зробив для єврейського народу

В Одесі хочуть перейменувати площу Льва Толстого на площу Менделе Мойхер-Сфоріма. Голосування відбулося ще в лютому 2024 року, проте досі не було обрано нової назви.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Голосування проходило в онлайн-форматі на міському порталі Одеси "Соціально активний громадянин".

За даними, всього у голосуванні взяли участь 383 мешканці міста. З них 55,9% одеситів підтримали нову назву, а проти виступили 44,1%. Обговорення тривало з 22 січня до 8 лютого.

Також проти назви Менделе Мойхер-Сфоріма виступив і депутат міськради Олексій Єремиця. Він заявив, що назва надто складна і її важко вимовити.

"У мене з дикцією все нормально, я точно не антисеміт, але вибачте — Менделі Мойхер-Сфоріма? Хто це може вимовити? Можна було підібрати щось більш-менш таке, що можна вимовити? Хто це підбирає? Ну що це таке?", — обурився Олексій Єремиця.

Це не перша спроба перейменувати площу Льва Толстого на Менделі Мойхер-Сфоріма. Восени 2023 року одесити не підтримали цю ініціативу, тому в мерії тоді запропонували коротший варіант — просто площу Мойхер-Сфоріма без вказівки імені. Однак цей варіант не пройшов.

Менделе Мойхер-Сфорім — це єврейський письменник, громадський діяч та просвітник, який жив наприкінці ХІХ століття на вулиці Дігтярній. Він є ключовою постаттю культури єврейського народу.

Писати вірші почав у 17 років, перші з них були на івриті. У 1857 почався його шлях письменника-публіциста, після публікації в журналі "Ха-Маггід" статті, присвяченої проблемам освіти.

Всі свої праці про природу, педагогічні та літературно-критичні праці спочатку писав на івриті – мові деяких єврейських громад та діаспор, а пізніше він перейшов на їдиш – єврейську мову, якою ще на початку XX століття говорило 11 млн євреїв по всьому світу. Незабаром після цього він прославився як основоположник сучасної світської літератури на їдиші, а також є одним із творців літературного їдишу.

1881 року переїхав жити до Одеси, де залишився на 40 років. А на початку XX століття став завідувачем першої Талмуд-Торою в Одесі (єврейського релігійного навчального закладу для хлопчиків із малозабезпечених сімей – ред.). Жив він у будинку цього ж закладу на вулиці Дегтярній, 14, але будинок не зберігся.

Помер письменник в Одесі 1917 року. А через 100 років після смерті 23 листопада 2017 року, в Одесі на вулиці Спиридонівській, 26 встановили пам’ятну дошку. Саме на цьому місці знаходилася знищена будівля общинної єврейської школи.

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