У Кременчуці знайшли викрадене немовля: чому чоловік-транссексуал пішов на злочин (фото)

З немовлям все добре

Історія з викраденням немовляти у пологовому будинку Кременчука успішно завершилася. Дівчинку знайшли та повернули матері.

Про це інформує пресслужба Національної поліції у своєму Facebook. Зазначається, що камери спостереження бачили, як із будівлі вийшла жінка із пакетом, після чого її швидко знайшли.

Як стало відомо, зловмисником виявився 25-річний чоловік-транссексуал, який пішов на викрадення, бо дуже хотів дитину, але ніколи не зміг би народити її.

"З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", — зазначив начальник ГУНП у Полтавській області Євген Рогачов.

Проти зловмисника відкрито кримінальну справу за ч.3 статті 146 (викрадення малолітньої дитини), тепер їй світить від 5 до 10 років ув’язнення. Крім того, було відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 367 (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків), особам, які допустили викрадення, за нею загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, дитину викрали 14 липня прямо з пологового будинку. Через це у місті перекривали всі дороги та влаштовували огляди автомобілів. Місцеві жителі при цьому поскаржилися, що у закладі не все гаразд із безпекою.

Нагадаємо, у літньому таборі Star Time Camp у Гранаді (Іспанія) стався скандал з українськими дітьми. Люди скаржаться, що їхні сини та дочки були із запізненням поселені до наметів, без вільного доступу до санвузла і навіть води.