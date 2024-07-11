Маленькі українці ― у наметах без туалетів і води: навколо дитячого табору в Іспанії виник скандал

Довгоочікуваний відпочинок перетворився у справжнє жахіття

Розгорається скандал через умови утримання українських дітей у літньому таборі Star Time Camp у Гранаді (Іспанія). Люди скаржаться, що їхні сини та доньки були з запізненням поселені у поліетиленові намети, без вільного доступу до санвузла та навіть води.

На ситуацію відреагувала представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Королівстві Іспанія Люсія Задорожна. Вона написала у фейсбуці, що вже займається цією ситуацією.

"Вже 4-й день я займаюся врегулюванням кризової ситуації, що склалася в дитячому таборі на території Іспанії, а саме Star Time Camp, Орхіва, Гранада. Адміністрація табору створила нелюдські та небезпечні для життя умови для українських дітей", ― написала Задорожна.

Вона зазначила, що спілкується з представниками місцевої влади для проведення перевірки літнього табору. Тим часом кількість звернень від стурбованих батьків щодня зростає. Українці вже скаржились в Генеральне консульство Барселони, але не отримали відповіді.

Задорожня повідомила про умови утримання дітей у таборі. Адміністрація не виходила на зв’язок з батьками. Тим часом багатьом дітям стало погано через високу температуру у наметах.

"Ситуація в таборі вкрай критична. Адміністрація протягом доби не відповідала на дзвінки батьків, які були в паніці, не знаючи, що коїться з їхніми неповнолітніми дітьми. Діти перебувають у приміщеннях з порушенням санітарних норм, не мають доступу до туалету, питної води, їжі та засобів гігієни. 46 дітей розмістили у наметах, виготовлених із поліетилену, в яких неможливо перебувати через високу температуру, внаслідок чого дітям стало зле", ― написала Задорожна.

Під цим дописом українці, які відправляли своїх дітей у літній табір Star Time Camp, поділились власним досвідом. Багато хто писав про незадовільні умови: антисанітарію, відсутність рятувальників, нерегулярне прання одягу, "сумнівну" їжу.

Інша користувачка написала, що її дитина отруїлась у таборі в Валенсії. Адміністрація обіцяла індивідуальне харчування, проте її доньку зовсім позбавили їжі.

Одна з користувачок назвала цей літній табір "концтабором". Вона написала, що його потрібно швидше закрити. Багато українців залишили під дописом негативні коментарі.

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