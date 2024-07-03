Київські чиновники використали сиріт, щоб "відмазати" родичів від мобілізації: розкрито цинічну схему

Київські чиновники за два роки так і не намагалися поцікавитися, що сталося із сиротами

Київські чиновники змогли переправити за кордон своїх військовозобов’язаних родичів, прикриваючись турботою про сиріт. Інцидент стався у березні 2022 року, коли 68 дітей було відправлено до Німеччини під наглядом 20 осіб.

Деталями події поділився уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram. З його слів, співробітники його офісу випадково стали розслідувачами.

Фігурантами справи стали посадові особи Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва та їхні родичі, які організували евакуацію до колишнього молодіжного табору Вупперталь у Німеччині.

2024 року співробітники Офісу омбудсмена проводили моніторинг закордонних закладів, де перебувають українські діти, проте до цього табору їх не пустили з аргументом про те, що там немає українських супроводжуючих.

Німецькі супроводжуючі зазначили, що всього до табору прибуло 55 дітей, хоча з України виїхало 68. Куди поділися ще 13, моніторингова група дізнатися так і не змогла. Відповідних документів не було і у розпорядженні Служби у справах дітей Києва та Центру №1.

"Нам вдалось довідатися: серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані. Найцікавіше: серед цих людей – близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва", — пише Лубинець.

Він зазначив, що супроводжуючі чоловіки звільнилися відразу, як тільки опинилися за кордоном і жоден з них не повернувся до України.

Лубінець також зазначає, що керівники Служби та Центру не лише не згадали про це у звітах, а й продовжували їздити у відрядження до Вупперталю для зустрічей зі своїми родичами під виглядом відряджень.

"Можливо саме тому в одного з керівників немає звіту про такі робочі відрядження, а в іншого написано "під копірку" в буквальному сенсі слова: не містить жодної інформації про проблеми дітей, встановлення німецької опіки, звільнення українських супроводжуючих та з року в рік у звіті на третину сторінки можна побачити лише зміну в одній цифрі: 2022 на 2023 рік", — додав омбудсмен.

Він зазначив, що доступ до дітей у Вупперталі тепер треба отримувати через німецьку сторону відповідно до їхнього законодавства. Водночас Лубінець додав, що вже надіслав відповідні листи до правоохоронних органів, КМДА та Мінсоцполітики.

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