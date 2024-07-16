В Кременчуге нашли похищенного младенца: почему мужчина-транссексуал пошел на преступление (фото)

С младенцем все хорошо

История с похищением младенца в роддоме Кременчуга благополучно завершилась. Девочку нашли и вернули матери.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции в своем Facebook. Отмечается, что камеры наблюдения видели, как из здания вышла женщина с пакетом, после чего ее быстро нашли.

Как стало известно, злоумышленником оказался 25-летний мужчина-транссексуал, который пошел на похищение потому, что очень хотел ребенка, но никогда не смог бы родить его.

"С ребенком все хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр", — отметил начальник ГУНП в Полтавской области Евгений Рогачев.

Против злоумышленника открыто уголовное дело по ч.3 статьи 146 (похищение малолетнего ребенка), теперь ему светит от 5 до 10 лет тюремного заключения. Кроме того, было открыто уголовное производство по ч.2 статьи 367 (служебная халатность, приведшая к тяжелым последствиям), лицам, которые допустили похищение, по ней грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, ребенка похитили 14 июля прямо с роддома. Из-за этого в городе перекрывали все дороги и устраивали досмотры автомобилей. Местные жители при этом пожаловались, что в заведении не все в порядке с безопасностью.

Напомним, в летнем лагере Star Time Camp в Гранаде (Испания) случился скандал с украинскими детьми. Люди жалуются, что их сыновья и дочери были с опозданием поселены в палатки, без свободного доступа к санузлу и даже воде.