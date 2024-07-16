Боровся за справедливість? Чоловік, який погрожував підпалити себе у центрі Львова, розповів про мотив (відео)

Попри наявність неповнолітніх дітей, його жорстоко покарали

Молодий чоловік, який 16 липня погрожував підпалити себе у центрі Львова поблизу міської ради, розповів про мотиви такого вчинку. Він вважає, що винесений йому вирок за бійку є несправедливим.

Як повідомляє видання Zahid.net, самопідпалом погрожував уродженець Азербайджану Вусал Сафал-Огли Назаров. У березні цього року суд виніс йому вирок ― 2,5 роки обмеження волі та моральна компенсація постраждалому у розмірі 250 тисяч гривень.

Бійка сталась у червні 2023 року. Співмешканка Назарова допомагала йому продавати фрукти та овочі. Один з клієнтів почав домагатись до жінки. Назаров мінімум тричі вдарив його. Через побиття у покупця був перелом носа та лобної пазухи.

Назаров у відео говорить про мільйон гривень. Нібито саме таку суму з нього вимагають, хоча Zahid.net пише про 250 тисяч. Чоловік каже, що річ у тому, що постраждалий є колишнім суддею, а його діти працюють у правоохоронних органах. Саме через це він звернувся до мерії і хоче привернути увагу до цієї ситуації.

Свою провину він визнає. Чоловік готовий сплатити 100 – 150 тисяч гривень, але не ту суму, яку у нього вимагають. Назаров зазначає, що у нього є діти на утриманні. Проте Zahid.net пише, що суд не звернув на це увагу через те, що чоловік не є офіційним батьком цих дітей.

Свій похід до Ратуші Назаров анонсував у соцмережах. Він написав у фейсбуці, що хоче привернути увагу суспільства до несправедливості системи.

"Сьогодні я прийшов під міську раду з останньою надією, аби привернути увагу суспільства до несправедливості системи. Чому несправедливості? Потерпілим виявився колишній суддя, Кузьма Михайло", ― написав Назаров.

Нагадаємо, що вдень стало відомо, що біля Ратуші у Львові невідомий облив себе бензином. Чоловік погрожував підпалити себе. До нього вийшли заступники мера.

Пізніше стало відомо, що цей чоловік переодягнувся та отримав у Ратуші юридичну консультацію. Після цього він разом зі своїм адвокатом вирушив до відділку поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що у Рівному затримали чоловіка, який підпалював авто військових. Він хотів заробити легкі гроші.