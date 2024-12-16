Собачку помітили у камері зберігання у Черкасах: у мережі розгорілися запеклі суперечки (фото)

У Черкасах собака опинився в несподіваному місці

У камерах схову одного з магазинів у Черкасах виявили несподіваного відвідувача. Очевидно, господарі собачки породи чихуахуа залишили свого вихованця і пішли за покупками.

Інформація про подію оприлюднена місцевим telegram-каналом News Cherkassy. Зазначається, що чотирилапого відвідувача помітили в одному з міських магазинів мережі "АТБ".

Адреса магазину, в якому помітили тварину, у повідомленні не вказано.

Тим часом серед користувачів мережі почалася запекла дискусія з приводу того, чи варто було залишати тварину в камері зберігання, залишати її на вулиці або носити з собою на руках.

Собачники в коментарях також зазначили, що в деяких магазинах можна ходити із собаками, але інші поскаржилися, що в деяких місцях із цим є проблеми.

Також у коментарях порушили питання про те, що взагалі робити господарям собак, якщо їм необхідно зайти до магазину.

Також розійшлися думки про те, що робити людям з алергією у випадку, якщо в магазині є собаки або інші тварини.

Інші ж намагалися жартувати чи зазначили, що від дітей у публічних місцях зазвичай більше проблем, ніж від тварин.

Нагадаємо, нещодавно відео з хлопчиком та гусаком у тролейбусі в Україні повеселіло мережу.