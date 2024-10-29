Гусак у чоботях подорожує Україною? Птаха помітили у курортному містечку (відео)

Свійський птах став домашним вихованцем

Українську мережу продовжує підкорювати гусак у чоботях, який спокійно ходить з господаркою по магазинах. Цього разу його нібито помітили в Одесі.

Відео з незвичайним улюбленцем вже опублікували місцеві пабліки. Проте достеменно не відомо, чи це той же гусак, що у Дніпрі ходить у чоботях, чи інший.

"В АТБ було помічено гуся в капцях. Тепер ви бачили все", — пишуть під відео.

На кадрах гусак у взутті спокійно ходить за господаркою по магазину, поки вона робить покупки. До того ж птах не проявляє жодної агресії чи страху до людей, що зазвичай притаманне цьому виду.

Але все ж, судячи з його реакції на оточення, було помітно, що йому не дуже комфортно перебувати поблизу інших людей.

Нагадаємо, нещодавно гусака у чоботях знову помітили у Дніпрі. Там він з господинею ходив по магазину поки вона робила покупки. Цей птах теж був у черевичках, які придають йому особливого шарму. Можливо, на цих відео одна і та сама тварина, а його господиня подорожує Україною і приїхала до Одеси.

Дніпровського гусака звуть Гошею і він щось на кшталт місцевої знаменитості. Господиня вирощує його з десятиденного віку.

Зауважимо, що гуси доволі спокійні та колективні домашні тварин, але вони можуть бути агресивними до чужинців, особливо самці.

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