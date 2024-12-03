Лютий хижак з милою мордочкою: у Києві помітили незвичайного вихованця (відео)

Тварину не часто можна зустріти на вулицях міст

В Україні люди переважно вважають за краще заводити як домашніх тварин котів і собак, проте іноді можна зустріти і більш екзотичних вихованців. Наприклад, у Києві помітили ручну видру.

Незвичайне звірятко потрапило до об'єктива кореспондента "Телеграф". Тварина, мабуть, звикла до людей, оскільки не звернула на сторонніх жодної уваги і продовжила щось з цікавістю шукати під листям.

Господиня розповіла, що ручна видра живе у квартирі, а плаває у ванні. У тепліші дні її водили купатися у Дніпрі.

Водночас господар тварини зазначив, що до інших тварин вихованця не відпускають.

"Вона хоче з собачками (спілкуватися, — ред.), але ми її не пускаємо. Бо в неї такі зуби… вона може задушити собачку", — сказав він.

Як відомо, видри входять у сімейство куницевих (або мустелових) разом із куницями, ласками, горностаями, росомахами, борсуками та багатьма іншими. Всі представники цього сімейства є хижаками та часто полюють на здобич, яка перевищує їх розміри. Через це вони здобули репутацію лютих і іноді безрозсудних мисливців.

Видри вважаються найбільш "врівноваженими" і розумними серед своїх родичів, проте досвідчені заводчики попереджають про те, що навіть ці вихованці мають звичку спочатку кусати, а потім думати. Тому з іншими тваринами їх "подружити" дуже складно.

З їх утриманням є й інші проблеми. Сюди входить необхідність мати постійний доступ до великої кількості води та корму. Крім того, це дуже активні та цікаві тварини, які люблять влаштовувати безлад. В основному дієта видр складається з риби, що також вимагатиме змиритися з характерним запахом.

З іншого боку, мила мордочка цього звірка мало кого залишає байдужим.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі помітили жінку з ручним гусаком у чоботях. Як виявилося, цей птах є чимось на зразок місцевої знаменитості.