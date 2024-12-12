"Аби пережив Різдво": відео з хлопчиком і гусаком у тролейбусі потішило мережу

Птах давно є зіркою міста

У Миколаєві зафільмували миле відео, як хлопчик їде в тролейбусі з гусаком, який тулиться до нього. На кадрах видно, як птах засунув свого дзьоба в капюшон дитини, а хлопчик у відповідь гладить свого улюбленця по голові.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Труха Україна". Та без гумору не обійшлося, адже у коментарях люди почали жартівливо писати: "Головне, щоб він дожив до Різдва", вочевидь, натякаючи, що птах може стати різдвяною стравою.

"Мама вечерю з собою склала", — зазначають з гумором коментатори.

Проте найгірші сподівання коментаторів, схоже, не справдяться. Адже виявилось, що гусак не вперше підкорив аудиторію та став зіркою телеграм-каналів. У коментарях користувачі мережі зауважили, що птах є місцевою знаменитістю, і цей хлопчик є його господарем давно.

"Доживе. Це дуже відомий гусак у Миколаєві, він завжди влітку плаває на річці, вони гуляють по місту завжди. Дуже чуйний хлопчик", — кажуть у коментарях. Інший користувач соцмереж додає: "Він того гуся змалку ростить, це наша місцева зірка, так що не хвилюйтесь, його ніхто нікуди не подасть".

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