Собачку заметили в камере хранения в Черкассах: в сети разгорелись яростные споры (фото)

В Черкассах собака оказалась в неожиданном месте

В камерах хранения одного из магазинов в Черкассах обнаружили неожиданного посетителя. По всей видимости хозяева собачки породы чихуахуа оставили своего питомца и пошли за покупками.

Информация о происшествии обнародована местным telegram-каналом News Cherkassy. Отмечается, что четверолапого посетителя заметили в одном из городских магазинов сети "АТБ".

Адрес магазина, в котором заметили животное, в сообщении не указан.

Между тем среди пользователей сети началась ожесточенная дискуссия по поводу того, стоило ли оставлять животное в камере хранения, оставлять его на улице или же носить с собой на руках.

Собачники в комментариях тоже отметили, что в некоторых магазинах можно ходить с собаками, но другие пожаловались что в некоторых местах с этим есть проблемы

Также в комментариях подняли вопрос о том, что вообще делать хозяевам собак, если им необходимо зайти в магазин.

Также разошлись мнения о том, что делать людям с аллергией в случае, если в магазине присутствуют собаки или другие животные.

Другие же пытались шутить или отметили, что от детей в публичных местах обычно больше проблем чем от животных.

Напомним, недавно видео с мальчиком и гусем в троллейбусе в Украине повеселило сеть.