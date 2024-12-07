Нарешті його знайшли. Жарт про неіснуючий Житомир заграв новими фарбами

Цей мем виник задовго до "повномасштабки"

Давній жарт, що насправді Житомира не існує, отримав нове життя завдяки маркетологам мережі швидкого харчування KFС, які зробили креативну рекламу. На залізничному вокзалі у Києві вони розмістили банер, на якому обіграли збої в роботі GPS, які почастішали останнім часом, ймовірно через роботу засобів радіоелектронної боротьби.

На банері написано "Вітаємо в Житомирі". Нижче, маленькими буквами, приписка: "Так, GPS у Києві не завжди працює найкращим чином, на відміну від KFС. Будьте обачні".

Звідки пішов жарт, що Житомира не існує

Цей жарт, як своєрідна гра, виник ще за кілька років до повномасштабної війни. Користувачі twitter (зараз він має назву Х) активно сперечалися, існує Житомир, чи ні. Це своєрідна жартівлива теорія змови, коли на будь-який аргумент когось з користувачів, чому Житомир — реальне місто, йому відповідають "це фейк і фотошоп", наводячи аргументи.

Наприклад, на запитання однієї з користувачок "якщо Житомира не існує, тоді куди веде Житомирська траса?", їй відповіли – ця траса веде у Рівне. І це відповідає дійсності — траса Е40, як сполучає Київ із Житомиром, проходить через Рівне, а далі веде до Львова та виходить за межі України — у Польщу. Закінчується "житомирська траса" аж у французькому Кале.

На "вбивчий" аргумент, звідки тоді славнозвісні житомирські шкарпетки, інша користувачка отримала відповідь, що їх виробляють у місті Коростишев. Його розташовано у Житомирській області, проте існування її адміністративного центру підтвердити неможливо, відповіли їй.

Жарт про "Неіснуючий Житомир" підхопили українські зірки

У 2024 році Володимир Дантес та Jerry Heil випустили пісню "Губи у губах", де згадали цей жарт. В ній згадується "геолокація Житомира".

Відібрав всі теплі почуття,

Не лишив натомість навіть номера.

Просто зникнув із мого життя,

Як геолокація Житомира

Як розповідав "Телеграф", нещодавно російський рубль суттєво впав і соцмережі одразу ж соцмережі вибухнули яскравими мемами. На міжбанківському міжнародному валютному ринку Forex наприкінці листопада долар коштував 110,12 рублів.