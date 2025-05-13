"На російськомовних їм начхати". Чому Росія мріє про захоплення Одеси

Путін вже 10 років мріє про захоплення Одеси

Росія досі мріє захопити українські території, які у Кремлі називають міфічною "Новоросією". Йдеться про східні, південно-східні та південні регіони України, а особливу увагу загарбники приділяють Одесі, яку в Москві називають "історично російським" містом.

Про плани країни-агресора та їхні шанси на реалізацію розповів в інтерв'ю OBOZ.UA колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. За його словами, росіяни хочуть розхитати ситуацію в регіонах, але не мають для цього достатньо ресурсів.

"Я думаю, вони цього хочуть, плани такі є. Але інша історія, чи зможуть ці плани бути реалізованими, наскільки вони відповідають реальності. Якщо ще п'ять років тому можна було говорити про те, що ці плани плюс-мінус належать до землі, адже АТО була, але люди їздили на окуповані території, залізничне сполучення було, й у Москві могли черпати інформацію, то зараз їм доводиться черпати інформацію з обмежених ресурсів", – зазначив експерт.

На думку Ступака, росіяни втратили доступ до якісної розвідувальної інформації в Україні. Їхня нинішня агентура працює на низькому рівні, тоді як для серйозних операцій потрібні джерела в обласних адміністраціях, Офісі президента, Кабміні або міністерствах.

"Такого доступу до влади в Україні, який був раніше, в них уже немає. На місцях їхня агентура некваліфікована. Якогось безробітного попросили, він пішов, щось подивився… Це абсолютно не той рівень. Це має бути рівень обласної адміністрації, або Офісу президента, або Кабміну, або якогось міністерства. Отже, думаю, плани в них є, але для реалізації ресурсів точно немає", – наголосив колишній співробітник СБУ.

Експерт також пояснив, чому саме Одеса є стратегічною метою для Кремля. Його цікавлять не місцеві мешканці, а геополітичні переваги.

"Чому саме Одеса? Зрозуміло, що їх не цікавить російськомовне населення. Вони їх вбивають, їм на них начхати. Кремль хоче, по-перше, позбавити Україну виходу до моря, по-друге – забути про анексію Придністров'я, а по-третє – створити загрозу для Євросоюзу, НАТО", – підкреслив Іван Ступак.

Раніше "Телеграф" писав, чому місто стало мішенню агресії. У 2014 році Путін заявляв претензії на 8 областей.