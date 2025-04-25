Росіяни все ближче просуваються до адмінкордону з Дніпропетровською областю (карта бойових дій)

Просування ворога на Донеччині становить близько 1,5 кілометра

Російські війська активізували наступальні дії на Донеччині — цього разу поблизу села Андріївка Великоновосілківської громади Волноваського району. Ворог намагається просунутися з боку Петропавлівки, використовуючи траншеї та інженерні укріплення, прокладені раніше.

Про це повідомили в Deepstate. Населений пункт перебуває під загрозою оточення через рух ворога по лінії польових укріплень. За оцінками ISW, це частина ширшої мети росіян — захоплення всієї Донецької області та вихід на межі Дніпропетровщини.

Тим часом як пишуть експерти ISW, на Куп’янському напрямку активних наземних атак не зафіксовано. Як повідомив речник української бригади, що діє в цьому секторі, протягом останніх днів інтенсивність боїв зменшилася через великі втрати противника після невдалої піхотної атаки за підтримки баггі, квадроциклів і мотоциклів. На Лиманському напрямку окупанти продовжують штурми поблизу Нового, Колодязів і Катеринівки, але просування немає.

У напрямку Торецька ситуація залишається напруженою. Зафіксовані просування росіян на південному заході міста та біля Кримського. Аналітики ISW повідомляють про залучення значних сил окупаційної армії, зокрема підрозділів 150-ї мотострілецької дивізії. Українські війська проводять контратаки біля Дружби та Диліївки.

Окупанти також активізували наступальні дії на Покровському напрямку, а також поблизу Вугледара. Проте більшість атак є безрезультатними, і українські сили регулярно переходять у контрнаступ. За даними ISW, на багатьох ділянках фронту точаться бої тактичного рівня з широким використанням дронів, мінометів та штурмових груп малого складу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що кількість ліквідованих в Україні російських окупантів наближається до мільйона і, за даними Генерального штабу ЗСУ, вже перевищує 946 тисяч осіб. Попри це, російське суспільство не демонструє жодної помітної реакції на такі масштабні втрати.