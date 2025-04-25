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Росіяни все ближче просуваються до адмінкордону з Дніпропетровською областю (карта бойових дій)

Автор
Владислава Коваль
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Просування росіян на Донеччині
Просування росіян на Донеччині. Фото Колаж "Телеграф"

Просування ворога на Донеччині становить близько 1,5 кілометра

Російські війська активізували наступальні дії на Донеччині — цього разу поблизу села Андріївка Великоновосілківської громади Волноваського району. Ворог намагається просунутися з боку Петропавлівки, використовуючи траншеї та інженерні укріплення, прокладені раніше.

Про це повідомили в Deepstate. Населений пункт перебуває під загрозою оточення через рух ворога по лінії польових укріплень. За оцінками ISW, це частина ширшої мети росіян — захоплення всієї Донецької області та вихід на межі Дніпропетровщини.

Тим часом як пишуть експерти ISW, на Куп’янському напрямку активних наземних атак не зафіксовано. Як повідомив речник української бригади, що діє в цьому секторі, протягом останніх днів інтенсивність боїв зменшилася через великі втрати противника після невдалої піхотної атаки за підтримки баггі, квадроциклів і мотоциклів. На Лиманському напрямку окупанти продовжують штурми поблизу Нового, Колодязів і Катеринівки, але просування немає.

У напрямку Торецька ситуація залишається напруженою. Зафіксовані просування росіян на південному заході міста та біля Кримського. Аналітики ISW повідомляють про залучення значних сил окупаційної армії, зокрема підрозділів 150-ї мотострілецької дивізії. Українські війська проводять контратаки біля Дружби та Диліївки.

Окупанти також активізували наступальні дії на Покровському напрямку, а також поблизу Вугледара. Проте більшість атак є безрезультатними, і українські сили регулярно переходять у контрнаступ. За даними ISW, на багатьох ділянках фронту точаться бої тактичного рівня з широким використанням дронів, мінометів та штурмових груп малого складу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що кількість ліквідованих в Україні російських окупантів наближається до мільйона і, за даними Генерального штабу ЗСУ, вже перевищує 946 тисяч осіб. Попри це, російське суспільство не демонструє жодної помітної реакції на такі масштабні втрати.

Теги:
#Донецька область #Війна #Фронт #DeepState