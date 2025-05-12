Капітуляція під виглядом миру: в The Times пояснили, чому не можна вірити Путіну

Якщо Путін не злякається поїхати у Туреччину, там він буде вимагати капітуляції України

Кремль попри декларовані заяви та так зване "прагнення до миру" не змінив своєї позиції. Російський правитель Володимир Путін продовжує висувати Україні ті й самі вимоги та вимагати капітуляції, при цьому змінюючи формулювання, але не зміст своїх вимог.

Про це пише британське видання The Times. Автори матеріалу зазначають, що Путін у Туреччині, якщо він взагалі туди приїде, вимагатиме відмови України від вступу НАТО, зміни уряду в Києві та передачі російському режиму контролю над територіями, які росіяни встигли вписати в свою так звану "конституцію" – Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Видання зазначає, що в Москві називають це "усуненням першопричин конфлікту". Проте фактично це вимога до України піти на капітуляцію перед росіянами. Україна не прийме цей сценарій, про що казали вже дуже багато разів.

Оглядач The Times Марк Беннетс сказав, що ситуація схожа на "День бабака": Путін постійно скочує усі спроби дипломатичного врегулювання війні до спроб висувати Україні ультиматуми. Україна не приймає жодного російського ультиматуму, війна продовжується. Таким чином, саме дії Кремля тотально унеможливлюють будь-яке досягнення мирного врегулювання.

Зазначимо, що питання тривалого припинення вогню з подальшим завершенням активної фази війни Росії проти України знову потрапило до порядку денного. У Кремлі на перемир’я погоджуватися не хочуть, але вже заговорили про поновлення переговорів у Туреччині. Президент України Володимир Зеленський у відповідь продемонстрував серйозність своїх намірів та заявив, що 15 травня чекає Путіна у Стамбулі на розмову.