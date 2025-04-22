Росіяни пошкодили в Одесі житло та навчальний заклад: є постраждалі (фото)

Троє людей постраждало внаслідок чергової атаки росіян на Одесу

Внаслідок російської атаки на Одесу ввечері 21 квітня було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та навчальний заклад, а також транспортні засоби. Через удари безпілотників почалося кілька пожеж, є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, усі відповідні служби зараз працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

"За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу", – зазначив він.

Інформацію про наслідки атаки російських окупантів підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов. Він зазначив, що російський удар припав на житлові квартали міста.

"Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено", – зазначив він, опублікувавши фото з місця атаки.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня росіяни оголосили так зване "Великоднє перемир’я", під час якого бої на фронті продовжилися, проте атаки дронів припинилися. Проте вже з настанням опівночі 21 квітня нічний терор відновився.

Станом на ранок 21 квітня вибухи пролунали в Київській області, Херсоні, Черкасах. Крім того, було зафіксовано запуски ракет із Чорного моря у бік Херсонської та Миколаївської областей.