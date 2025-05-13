"На русскоязычных им плевать". Почему Россия мечтает о захвате Одессы

Путин уже 10 лет мечтает о захвате Одессы

Россия по-прежнему мечтает захватить украинские территории, которые в Кремле называют мифической "Новороссией". Речь идет о восточных, юго-восточных и южных регионах Украины, а особое внимание захватчики уделяют Одессе, которую в Москве называют "исторически российским" городом.

О планах страны-агрессора и их шансах на реализацию рассказал в интервью OBOZ.UA бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Я думаю, они этого хотят, планы такие есть. Но другая история, смогут ли эти планы быть реализованными, насколько они соответствуют реальности. Если еще пять лет назад можно было говорить о том, что эти планы плюс-минус принадлежат к земле, ведь АТО была, но люди ездили на оккупированные территории, железнодорожное сообщение было, и в Москве можно было связаться с ними. ресурсов", – отметил эксперт.

По мнению Ступака, россияне лишились доступа к качественной разведывательной информации в Украине. Их нынешняя агентура работает на низком уровне, тогда как для серьезных операций нужны источники в областных администрациях, офисе президента, Кабмине или министерствах.

"Такого доступа к власти в Украине, который был раньше, у них уже нет. На местах их агентура неквалифицирована. Какого-то безработного попросили, он ушел, что-то посмотрел... Это абсолютно не тот уровень. Это должен быть уровень областной администрации, или Офиса президента, или Кабмина, или какого-то министерства. Итак, думаю, планы у них есть, но для реализации ресурсов — для реализации ресурсов".

Эксперт также объяснил, почему именно Одесса является стратегической целью Кремля. Его интересуют не местные жители, а геополитические преимущества.

"Почему именно Одесса? Понятно, что их не интересует русскоязычное население. Они их убивают, им на них плевать. Кремль хочет, во-первых, лишить Украину выхода к морю, во-вторых – забыть об аннексии Приднестровья, а в третьих – создать угрозу для Евросоюза, НАТО", – подчеркнул Иван Стпак.

Ранее "Телеграф" писал, почему город стал мишенью агрессии. В 2014 году Путин заявлял претензии на 8 областей.