Забагато потрапляє до РФ: в Сенаті США "наїхали" на виробників чіпів

До Росії частіше за все потрапляють компоненти, які виготовляються у Китаї, Малайзії та Філіппінах

В Сенаті США порекомендували американським виробникам мікросхем та інших електронних компонентів уникати випадків, коли мікросхеми їхнього виробництва знаходять у російській зброї. Оскільки останнім часом стало занадто багато таких випадків.

Про це заявив 27 лютого сенатор США Річард Блюменталь під час спеціального слухання в Сенаті, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Він зазначив, що виробники повинні відслідковувати, кому вони продають товар, та куди він потім йде.

Профільний підкомітет Сенату відправив запит на документи чотирьох виробників мікросхем – Advanced Micro Devices, Intel Corporation, Texas Instruments, Analog Devices. Ці компанії роблять недостатньо для того, щоб уникнути використання їхньої продукції у виготовленні російської зброї.

Окрім того, під час слухання сенатори зазначили, що останнім часом різко зріс експорт американської електроніки до країн, які використовують російські терористи для ухилення від санкцій. А троє свідків розповіли сенаторам, як їхні моніторингові організації відстежували використання чипів виробництва США у російській зброї.

Зокрема, економістка Еліна Рибакова сказала Сенату, що до Росії частіше за все потрапляють компоненти, які виготовляються у Китаї, Малайзії та Філіппінах. Їх продають та експортують через Туреччину, ОАЕ та низку країн, які мають з РФ спільні кордони.

Своєю чергою, вказані компанії заявили, що "активно працюють над відстеженням дистриб’юторів та співпрацею з глобальною митницею". Проте інших подробиць боротьби з продажем своєї продукції росіянам не повідомили.

Нагадаємо, що після вторгнення РФ в Україні проти країни-агресорки запровадили рекордну кількість санкцій. Західні країни заборонили ввозити до країни товари подвійного призначення, високотехнологічне обладнання та іншу продукцію. Торгівля із Росією мінімізувалася. Захід почав поступово відмовлятися від енергоресурсів із РФ, а на початку 2024 року наклав санкції на алмазодобувну компанію.

Однак з’ясувалося, що Росія має можливість і далі отримувати мікросхеми та інші компоненти. Причому близько 80% їх вироблено США. Ці мікросхеми є у складі крилатих ракет, якими Росія регулярно б’є по українських містах.