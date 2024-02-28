Слишком много попадает в РФ: в Сенате США "наехали" на производителей чипов

В Россию чаще всего попадают компоненты, производимые в Китае, Малайзии и Филиппинах.

В Сенате США порекомендовали американским производителям микросхем и других электронных компонентов избегать случаев, когда микросхемы их производства обнаруживаются в российском оружии. Поскольку в последнее время стало слишком много подобных случаев.

Об этом заявил 27 февраля сенатор США Ричард Блюменталь в ходе специального слушания в Сенате, сообщает информационное агентство Reuters. Он отметил, что производители должны отслеживать, кому они продают товар и куда он потом идет.

Профильный подкомитет Сената направил запрос на документы четырех производителей микросхем – Advanced Micro Devices, Intel Corporation, Texas Instruments, Analog Devices. Эти компании делают недостаточно для того, чтобы избежать использования их продукции в изготовлении российского оружия.

Кроме того, во время слушания сенаторы отметили, что в последнее время резко возрос экспорт американской электроники в страны, использующиеся российскими террористами для уклонения от санкций. А три свидетеля рассказали сенаторам, как их мониторинговые организации отслеживали использование чипов производства США в российском оружии.

В частности, экономист Элина Рыбакова сказала Сенату, что в Россию чаще всего попадают компоненты, производимые в Китае, Малайзии и Филиппинах. Их продают и экспортируют через Турцию, ОАЭ и ряд стран, имеющих с РФ общие границы.

В свою очередь, указанные компании заявили, что "активно работают над отслеживанием дистрибьюторов и сотрудничеством с глобальной таможней". Однако другие подробности борьбы с продажей своей продукции россиянам не сообщили.

Напомним, что после вторжения РФ в Украину против страны-агрессора ввели рекордное количество санкций. Западные страны запретили ввозить в страну товары двойного назначения, высокотехнологичное оборудование и другую продукцию. Торговля с Россией минимизировалась. Запад начал постепенно отказываться от энергоресурсов из РФ, а в начале 2024 года наложил санкции на алмазодобывающую компанию.

Однако выяснилось, что у России есть возможность и дальше получать микросхемы и другие компоненты. Причем около 80% из них произведено в США. Эти микросхемы обнаруживаются в составе крылатых ракет, которыми Россия регулярно бьет по украинским городам.