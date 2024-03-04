"США — імпотенція, Європа — пробудження": контрастний погляд на підтримку України з боку Заходу

За популіста Обами Росія окупувала Крим, а Трамп загравав з диктаторами, каже Михайло Макарук

Фінансова та військова допомога Україні залишається наріжним каменем для США та Європи. На жаль, у Штатах майже пів року не можуть погодити відповідний законопроєкт. А Берлін, хоч і збільшує обсяги підтримки Києва, досі не наважується передати систему дальньої дії Taurus. Причому канцлера Німеччини Олафа Шольца не спонукало на це навіть відповідне рішення Бундестагу. Він наполегливо відмовляється надати Україні ракети Taurus, знаходячи для цього всілякі пояснення.

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm та сержант ЗСУ Михайло Макарук поділився з "Телеграфом" думкою про те, що відбувається в США і чому так поводиться Шольц.

На думку військового експерта, Україна та Європа мали давно зрозуміти, що у Штатах при владі політики, які ні за що не хочуть відповідати.

"А їм на зміну, схоже, прийдуть ще гірше. Думаю, на Штати чекає чергова Велика депресія", – зазначає експерт.

На його думку, заглибившись у внутрішню політику, американці фактично віддають на відкуп усім охочим свій статус наддержави.

"Останнім часом ми побачили ганебний вихід військ США з Афганістану внаслідок спільної провальної кампанії, яку розпочав ще Буш-молодший. Побачили популіста-Обаму, за президентства якого Росія окупувала Крим і частину Донбасу. Побачили загравання Трампа під час його президентства з диктаторами, а також подальшу спробу держперевороту в США, коли він програв вибори Байдену. І, нарешті, отримали на чолі Білого дому команду Байдена, яка демонструє абсолютну імпотентність на зовнішній арені", – констатує Михайло Макарук.

Водночас, продовжує він, Європа, схоже, нарешті прокинулася. І активно почала вибудовувати політику своєї безпеки, підвищує підтримку України. І відкрито каже, що вже не може розраховувати на США.

"Ми бачимо, що між Німеччиною та Францією розгортається своєрідне змагання за лідерство в Європі, – зазначає експерт. – Німеччина нарощує обсяги свого ВПК, будує в Україні завод із виробництва озброєння та боєприпасів. Німецькі політики та військові – за Україну.

Все впирається в позицію канцлера Шольца, який вигадує нові причини, щоб не передавати нам ракети Taurus. І в мене складається стійке враження, що у КДБ (нинішнього ФСБ) є на Шольца якась папочка. Навіть німецькі ультраправі закликають передати Україні далекобійні ракети. А Шольц – ні за яку силу! Зрозуміло, що це є політичним самогубством. Незрозуміло, навіщо так поводитися".

Щодо оприлюднення росіянами розмови між високопоставленими офіцерами Бундесверу, які обговорювали атаку на Кримський міст і ймовірне застосування Taurus, тут немає нічого дивного, вважає Михайло Макарук. Росія традиційно веде дестабілізаційну політику, підіграє тим, хто гальмує передачу Україні необхідних ракет.

"У росіян на все є дві страшилки — "ми нападемо" і "у нас є ядерна бомба". Але це їм допомагає все менше, — наголошує експерт. — Я сподіваюся, Шольца таки дотиснуть. Адже з нього насміхаються вже не тільки всередині Німеччини, а також французи, британці, пропонуючи угоду по Taurus".

Водночас Михайло Макарук не виключає, що ми отримаємо допомогу й від США. Питання – коли, в якому обсязі та яку ціну ми заплатимо до тієї пори, коли те, що потрібно було ще вчора, нарешті опиниться в Україні.

"А нашому суспільству слід зрозуміти – довіряти воно може лише ЗСУ", – констатує співрозмовник "Телеграфу".