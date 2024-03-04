Знову здвигають терміни: ЗМІ з'ясували, коли Конгрес буде голосувати за допомогу Україні

Палата представників ніяк не може схвалити важливий пакет допомоги

Палата представників Конгресу США, очолювана трампістом Майком Джонсоном, вчергове затягує терміни ухвалення пакета про допомогу союзникам США, включно з Україною. Проголосувати за нього вони можуть в кращому разі у середині березня, в гіршому випадку – тільки у квітні.

Про це пише американська служба новин CNN. Зазначається, що Джонсон мав приватні зустрічі з республіканцями, які працюють з двопартійним пакетом зовнішньої допомоги.

Провідну роль в роботі на пакеті відіграє друг України, голова Комітету у закордонних справах Майкл Маккол. В його планах – доопрацювати пакет так, щоб його можна було прийняти якомога швидше.

Проте Джонсон заявляв, що не буде виносити пакет на голосування. Традиційна відмовка Джонсона – спочатку, мовляв, потрібно завершити роботу над законодавством про державне фінансування бюджету США.

"Але як тільки цей процес буде завершено до середини березня, республіканські прихильники плану вважають, що він дозволить винести його на голосування — навіть якщо він ризикує отримати негативну реакцію з боку крайніх правих членів Конгресу або навіть проголосувати за його відсторонення від посади спікера" – зазначається у повідомленні.

Водночас голова демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер оголосив про двопартійну угоду щодо законопроєктів з фінансування бюджету США. Про це написав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Так розумію, за наступний тиждень вони будуть все проходити по голосуванням і до пʼятниці знову трошки посунуть дату шатдауну з 8 березня до 22-го… щоб все встигнути прийняти. Відповідно, потім мають пройти й питання підтримки України", – припустив він.

Як повідомлялося раніше, надання Україні військової допомоги від США знову відкладається на великий термін, оскільки Палата представників Конгресу США не зможе проголосувати документ раніше, ніж у середині березня.

23 лютого президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд доларів Україні. Байден вважає, що ставки у війні України зависокі та стосуються не лише її, а й усього світу.