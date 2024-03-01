Росія вимагає у Німеччини "пояснити за Taurus та Кримський міст": що сталося

Правдивість розшифровки, як і будь-яких російських заяв, знаходиться під питанням

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала текстове розшифрування розмови нібито між високопоставленими офіцерами німецького Бундесверу, які обговорювали атаку на Кримський міст. Вони також говорили про можливе застосування далекобійних ракет Taurus, хоча їх Німеччина не передає Україні.

Пропагандистка в соцмережі "Вконтакте" вказала, що ця розмова була проведена ще 19 лютого. Нібито в ньому брали участь високопоставлені офіцери Бундесверу інспектор Військово-повітряних сил (ВПС) Інго Герхартц, начальник відділу операцій та навчань командування ВПС Франк Грефе, а також два співробітники центру повітряних операцій.

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Симоньян опублікувала "розшифрування розмови німецьких офіцерів"

У цій розмові, як стверджують російські пропагандистські видання, німецькі офіцери обговорювали передачу Україні ракет Taurus двома партіями. Співрозмовники припустили, що їхня кількість буде близько 100.

Питання передачі Україні цих ракет займається міністр оборони Борис Пісторіус, про що нібито заявив Герхартц. Але канцлер Олаф Шольц рішення блокує з невідомих причин. Також доведеться отримати схвалення від виробника Taurus на їхнє використання Україною.

Дальнобійні ракети нібито збираються передати, щоб ударити по Кримському мосту. Але навіть якщо їх відправлять до України, то використовувати їх зможуть не раніше, ніж за 8 місяців, йдеться у повідомленнях російських видань. Офіцери зазначили, що це пов’язано із безпекою для цивільного населення.

Технічне використання цих ракет потребує участі німців. Тому офіційний Берлін побоюється бути втягнутим у цю війну. Німецькі офіцери нібито придумали, як це можна обійти, але альтернатива призведе до затягування ухвалення рішення про удар по об’єкту.

Згідно з розшифровкою, один із офіцерів нібито повинен приїхати до нашої країни, щоб "координувати удари по об’єктах РФ". Причому було вказано точну дату поїздки ― 21 лютого.

РФ вимагає пояснень

Росія вимагає у Німеччини пояснень щодо "підготовки атаки на Кримський міст". Сенатор Косачов заявив, що Берлін повинен дати "вичерпну відповідь".

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц виявив чергову причину, щоб не передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Розгорнути ці комплекси без Німеччини не вдасться. Але Берлін не направить своїх людей до України. А ще політик боїться ударів по Москві.

У Великобританії запропонували Німеччині угоду. Згідно з умовами, Україна отримає більше ракет Storm Shadow британського виробництва, а Берлін передасть Лондону Taurus.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прості німці проти передачі далекобійних ракет України. 49% опитаних не вважають за потрібне посилити українську армію сучасним озброєнням.