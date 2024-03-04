"США — импотенция, Европа — пробуждение": контрастный взгляд на поддержку Украины со стороны Запада

При популисте Обаме Россия оккупировала Крым, а Трамп заигрывал с диктаторами, говорит Михаил Макарук

Финансовая и военная помощь Украине остается краеугольным камнем для США и Европы. К сожалению, в Штатах почти полгода не могут согласовать соответствующий законопроект. А Берлин, хоть и увеличивает объемы поддержки Киева, так и не решается передать системы дальнего действия Taurus. Причем канцлера Германии Олафа Шольца не подвигло на это даже соответствующее решение Бундестага. Он упорно отказывается предоставить Украине ракеты Taurus, находя для этого всевозможные объяснения.

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm и сержант ВСУ Михаил Макарук поделился с "Телеграфом" мнением о том, что происходит в США и почему так ведет себя Шольц.

По мнению военного эксперта, Украина и Европа должны были давно понять, что в Штатах у власти политики, которые ни за что не хотят отвечать.

"А им на смену, похоже, придут еще хуже. Думаю, Штаты ожидает очередная Великая депрессия", – отмечает эксперт.

По его мнению, углубившись во внутреннюю политику, американцы фактически отдают на откуп всем желающим свой статус сверхдержавы.

"В последнее время мы увидели позорный выход войск США из Афганистана в результате общей провальной кампании, которую начал еще Буш-младший. Увидели популиста-Обаму, при президентстве которого Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. Увидели заигрывание Трампа во время его президентства с диктаторами, а также последующую попытку госпереворота в США, когда он проиграл выборы Байдену. И, наконец, получили во главе Белого дома команду Байдена, демонстрирующую абсолютную импотентность на внешней арене", – констатирует Михаил Макарук.

В то же время, продолжает он, Европа, похоже, наконец-то проснулась. И активно начала выстраивать политику своей безопасности, увеличивает поддержку Украины. И открыто говорит, что уже не может рассчитывать на США.

"Мы видим, что между Германией и Францией разворачивается своеобразное соревнование за лидерство в Европе, – отмечает эксперт. – Германия наращивает объемы своего ВПК, строит в Украине завод по производству вооружения и боеприпасов. Немецкие политики и военные – за Украину.

Всё упирается в позицию канцлера Шольца, который придумывает новые и новые причины, чтобы не передавать нам ракеты Taurus. И у меня создается стойкое впечатление, что у КГБ (нынешнего ФСБ) есть на Шольца некая папочка. Даже немецкие ультраправые призывают передать Украине дальнобойные ракеты. А Шольц – ни в какую! Понятно, что это политическое самоубийство. Непонятно, зачем так себя вести".

Что касается обнародования россиянами разговора между высокопоставленными офицерами Бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост и вероятное применение Taurus, тут нет ничего удивительного, считает Михаил Макарук. Россия традиционно ведет дестабилизационную политику, подыгрывает тем, кто тормозит передачу Украине необходимых ракет.

"У россиян на всё есть две страшилки – "мы нападем" и "у нас есть ядерная бомба". Но это им помогает всё меньше, – подчеркивает эксперт. – Я надеюсь, Шольца все-таки додавят. Ведь над ним насмехаются уже не только внутри Германии, но и французы, британцы, предлагая сделку по Taurus".

В то же время, Михаил Макарук не исключает, что мы получим помощь и от США. Вопрос – когда, в каком объеме и какую цену мы заплатим до того, как то, что необходимо было еще вчера, наконец окажется в Украине.

"А нашему обществу следует понять – доверять оно может только ВСУ", – констатирует собеседник "Телеграфа".