Намір росіян цілком очевидний – у будь-який спосіб запобігти постачанню ракет Україні

Російський терористичний режим опублікував тексти розмов офіцерів Бундесверу щодо використання Україною далекобійних ракет Taurus, оскільки Росія бажає за будь-яку ціну зірвати постачання цих ракет. Служба військової контррозвідки Німеччини повинна якнайшвидше розслідувати цей виток та покласти край російському шпигунству.

Про це сказала представниця партії СвДП Марія-Агнес Штрак-Циммерман в інтерв'ю виданню Rheinische Post. За її словами, намір росіян цілком очевидний – у будь-який спосіб запобігти постачанню ракет Україні, оскільки терористи пішли на такий крок, як визнання своєї можливості ефективно шпигувати на Бундесвером.

"Після того, як канцлер знову виключив поставку крилатих ракет, а його аргументи були вже протягом 24 годин спростовані експертами, Шольца, вочевидь, намагаються відлякати від рішення все ж таки дати зелене світло на поставки. Росія боїться Taurus, знаючи, наскільки вони ефективні. Ракети, безумовно, повинні бути поставлені. Я сподіваюся, що федеральному канцлеру та його радникам тепер ясно, що нарешті пора розлучитися зі своєю наївністю. Росія і так уже давно вважає Німеччину ворогом", – сказала вона.

Тим часом голова земельної групи партії ХСС у Бундестазі Александер Дорбриндт заявив в інтерв'ю виданню Der Spiegel, що канцлер Олаф Шольц повинен дати роз'яснення щодо інциденту. Оскільки повідомлення щодо розмов військових, які прослуховують, вражає з двох причин.

"З одного боку, росіяни, очевидно, прослуховують переговори щодо безпеки, а з іншого — федеральний канцлер, можливо, обґрунтовує свою відмову від постачання Taurus хибними аргументами. Канцлер має дати пояснення бундестагу, у такій ситуації не можна виключати створення слідчої комісії", – зазначив він.

Як писав "Телеграф", російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала текстове розшифрування розмови нібито між високопоставленими офіцерами німецького Бундесверу, які обговорювали атаку на Кримський міст. Вони також говорили про можливе застосування далекобійних ракет Taurus, хоча їх Німеччина не передає Україні. Після цього російський терористичний режим нахабно висунув Німеччині вимогу "пояснити" бажання атакувати Кримський міст.