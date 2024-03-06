Молдова готується воювати? Країна виходить із важливого договору

У Росії вже відреагували

Влада Молдови на засіданні 6 березня припинила дію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Країна залишає за собою можливість повернення до його реалізації пізніше.

На цьому наголосив державний секретар Міністерства оборони країни Валерій Міжа. Інформацію повыдомили місцеві ЗМІ.

"З огляду на докорінну зміну обставин, що відбулися в порівнянні з існуючими на момент укладання Договору про звичайні збройні сили в Європі, Молдова зупиняє дію Договору з можливістю повернення до його реалізації пізніше", — сказав Міжа.

У Росії на рішення уряду Молдови відреагували миттєво. Голова військового комітету Держдуми Картаполов заявив, що цей крок спрямований проти інтересів РФ.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой раніше в інтерв’ю румунським ЗМІ заявив, що відносини республіки та РФ знаходяться на найнижчому рівні за всю історію. На його думку, Кремль нібито планує вплинути на результат президентських виборів, а також референдуму з євроінтеграції, які відбудуться в країні восени.

У свою чергу Президент Молдови Майя Санду прокоментувала чутки про можливе приєднання Придністров’я до РФ. Вона заявила, що ця інформація розповсюджується з подання російської сторони.

Довідка

Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) було підписано 1990 року в Парижі представниками 16 країн. Серед підписантів: Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина.

У 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі було підписано оновлений (адаптований) варіант ДЗЗСЄ з урахуванням нових геополітичних реалій. В основі Договору лежала система кількісних обмежень на п’ять основних категорій звичайних озброєнь та техніки у звичайних збройних силах держав-учасниць у районі застосування Договору – бойові танки, бойові броньовані машини, артилерію, ударні вертольоти та бойові літаки.

Договір був безстроковим. Країна-учасник має право вийти з нього. Головна умова — заздалегідь (мінімум за 150 днів) попередити всіх інших про своє рішення.

13 липня 2007 року Володимир Путін підписав указ, згідно з яким Росія припинила пов’язувати себе зобов’язаннями за цим договором.

Раніше "Телеграф" писав, що влада Придністров’я все ж таки звернулася до Росії із закликом допомогти. Але Путін не відреагував на це очікуваним чином. Глава МЗС Росії Сергій Лавров у світлі цих подій назвав владу Молдови "молдавським режимом", який "іде стопами київського".