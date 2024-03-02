Молдова чинить "серйозний економічний тиск" на Придністров'я

Нещодавно влада Придністров’я звернулась до Росії з закликом допомогти, але РФ не відреагувала на це очікуваним чином. МЗС Росії Сергій Лавров у світі цих подій назвав владу Молдови "молдавським режимом", який "йде по стопах київського".

Про це він заявив на Анталійському дипломатичному форумі. За його словами, питання про причини звернення невизнаного Придністров'я по допомогу до Росії слід адресувати владі Кишинева.

Адже Лавров вважає, що питання мають бути адресовані саме "молдавському режиму".

Промова Лаврова

"Насамперед, режим, який у Кишиневі влаштувався і який іде просто слідом київського режиму, скасовуючи все російське, дискримінуючи російську мову в усіх сферах і разом з українцями ще влаштовуючи серйозний економічний тиск на Придністров'ї", — сказав путініст.

Своєю чергою, міністерство закордонних справ Молдови заявило, що "кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію та свободу". У відомстві прокоментували нещодавню заяву Лаврова про Придністров'я.

"Міністр Лавров і Кремлівський режим не мають морального права читати лекції про демократію і свободу. Країна, яка садить у в'язниці опозиційних політиків і вбиває їх, необґрунтовано нападає на своїх сусідів, не може запропонувати світу нічого, крім крові та болю",— заявили в міністерстві закордонних справ Молдови.

Раніше "Телеграф" писав, що в НАТО прокоментували ядерні погрози диктатора РФ Володимира Путіна.