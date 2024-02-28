У Придністров’ї "депутати" мають намір попросити Росію про допомогу — росЗМІ

Сепаратисти апелюють до того, що "на території Придністровської Молдавської Республіки понад 220 тис громадян Росії"

Учасники з’їзду "депутатів усіх рівнів", що відкривається в невизнаному Придністров’ї, мають намір звернутися за допомогою до Росії. Така потреба виправдовується нібито "посиленням тиску Молдови".

Так сказано у проєкті резолюції з’їзду, який отримали для ознайомлення депутати. Про це пишуть РосЗМІ.

"Прийняти звернення на адресу Ради Федерації та Державної думи РФ з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров’я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання на території Придністровської Молдавської Республіки понад 220 тис. громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника у переговорному процесі", — йдеться в проєкті.

Варто зазначити, що цей крок придністровські сепаратисти готують до виступу президента Росії Володимира Путіна перед Федеральними Зборами 29 лютого. На думку придністровського опозиціонера Геннадія Чорби, під час цього звернення Путін може оголосити про "прохання" придністровців, а Федеральні збори в прискореному порядку ухвалить рішення задовольнити "прохання, що надійшло у РФ".

Тим часом РосЗМІ повідомляють, що парламент Молдови евакуювали. Туди нібито надійшло повідомлення про пожежу.

Детальніше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграфа": Путін анексує Придністров’я? Чи з’явиться новий фронт біля кордону з Україною

Також ми повідомляли, що 22 лютого у ГУР МО України спростували інформацію про те, що Придністров’я хоче приєднатися до Росії. За інформацією джерел розвідки, влада невизнаної Республіки не планує звертатися до Путіна на зборах 28 лютого.