Молдова готовится воевать? Страна выходит из важного договора

Власти Молдавии на заседании 6 марта приостановили действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе(ДОВСЕ). Страна оставляет за собой возможность возвращения к его реализации позднее.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства обороны страны Валерий Мижа. Информацию предают местные СМИ.

"Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооружённых силах в Европе, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее", – сказал Мижа.

В России на решение правительства Молдавии отреагировали мгновенно. Глава военного комитета Госдумы Картаполов заявил, что этот шаг направлен против интересов России.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой ранее в интервью румынским СМИ заявил, что отношения республики и РФ находятся на самом низком уровне за всю историю. По его мнению, Кремль якобы планирует оказать влияние на результат президентских выборов, а также референдума по евроинтеграции, которые состоятся в стране осенью.

В свою очередь Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала ранее слухи о возможном присоединении Приднестровья к РФ. Она заявила, что эта информация распространяются с подачи российской стороны.

Справка

Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в 1990 года в Париже представителями 16 стран. Среди подписантов: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый (адаптированный) вариант ДОВСЕ с учётом новых геополитических реалий. В основе Договора лежала система количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения Договора — боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолёты и боевые самолёты.

Договор являлся бессрочным. Страна-участник имеет право выйти из ДОВСЕ. Главное условие — заблаговременного (минимум за 150 дней) предупредить всех остальных о своем решении.

13 июля 2007 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия перестала связывать себя обязательствами по этому договору.

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