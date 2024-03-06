Кремлівські "кішки-мишки" повернулись: Financial Times назвала масштаби шпигунської мережі РФ на Заході

Російська розвідка — це величезна машина

Шпигунська війна Росії з Заходом вперше з часів холодної війни набирає обертів. Доказом цього є також поширення секретних розмов німецьких офіцерів щодо надання Україні крилатих ракет.

Про це пише видання Financial Times. Кожна таємниця, яка спливає, лише показує те, наскільки сильне російські шпигуни змогли проникнути з моменту початку повномасштабного вторгнення.

"Гра в кішки-мишки відновилася. Активність Росії настільки ж висока або навіть вища, ніж за часів холодної війни. Російська розвідка — це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди", — кажуть працівники західної розвідки.

Очевидне зростання активності розвідки під керівництвом Кремля відображає відновлення впевненості російських шпигунів після їхньої принизливої невдачі на початку 2022 року, кажуть представники розвідки та аналітики.

Спочатку західні агентства оголосили про плани Москви вдертися в Україну. Щойно російські танки почали рухатися до Києва, європейська столиця вислала 600 дипломатів. Також було виявлено кілька російських "нелегалів" (агентів розвідки, які працювали під прикриттям свого дипломатичного статусу). Коли російське наземне вторгнення застопорилося, російський диктатор Володимир Путін відправив під домашній арешт старшого офіцера ФСБ Росії за грубу недооцінку українського опору.

Відтоді головні російські спецслужби — ГРУ, ФСБ і СЗР — були реорганізовані, а шпигунські операції реорганізовані з метою підвищення потенціалу Росії у звичайних військових операціях. Зокрема, вербують у шпигуни тепер не тільки росіян, а й іноземців, адже вони мають більший градус довіри у суспільстві. Пріоритети у них незмінні — викрасти західні секрети, внести розкол у лави НАТО і підірвати підтримку України.

За даними видання, російські шпигуни зміцнили свої бази за межами безпаспортної Шенгенської зони ЄС. За словами урядовця, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати на Близькому Сході стали важливими постами для російських розвідувальних операцій у Європі.

Водночас зазначається, що західна розвідка також не пасе задніх та активно розширює свою роботу.

Раніше "Телеграф" писав, що військові експерти пояснили, як росіяни могли дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ. Вони кажуть, що реальні причини військової невдачі можуть бути ще більш прозаїчними та насторожуючими.