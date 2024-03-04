Стало відомо, кого РФ готувала для вбивства Зеленського: це ганебні путінські шпигуни

За кілька тижнів до початку повномасштабної війни вони проникли на територію України

Росія з метою замаху на президента України Володимира Зеленського використала тих самих співробітників ГРУ, які причетні до вибухів складів у Чехії та Болгарії, а також отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Для цього вона надіслала не одну групу людей.

Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв’ю російському письменнику Михайлу Зигарю.

За його словами, йдеться про росіян із "клону Вагнера". Ще за кілька тижнів до початку повномасштабної війни вони проникли на територію України через Білорусь та "готувалася до взяття політичного кварталу".

"Підлеглих генерал-майора ГРУ Андрія Авер’янова було близько 30. Це дуже елітна група. Ті самі люди... які підірвали склади в Чехії та Болгарії, отруїли і болгарського бізнесмена Гебрева, і Скрипалів. Так, Боширов і Петров були на території України", — сказав журналіст.

Грозєв пояснив, що ГРУ хотіло "приписати собі" вбивство українського керівництва. При цьому журналісти Bellingcat стежили за переговорами кількох членів групи та зафіксували, як ті спочатку розраховували, що пробудуть в Україні певний час.

"Було і страшно, і смішно — страшно, тому що ми бачили, які у них цілі, а смішно — тому що вони з кожним днем становили все менш і менш ура-патріотами. Вони стали критикувати керівництво за погано сплановані операції", — розповів Грозєв.

Також Грозєв додав, що частину групи "фахівців в організації замахів" убили. Ті, хто вижив приблизно через рік, повернулися "в тил" і зараз вони організовують захід російських ДРГ в Україну з Білорусі.

За його даними, курирував цю групу генерал ГРУ Андрій Авер’янов. Ці ж силовики до війни підривали склади з боєприпасами у Чехії та Болгарії. Частина цієї групи загинула. Решта залишила територію України.

"У них немає таких грандіозних цілей, як раніше — вбити Зеленського. Мабуть, вони повністю провалилися в цьому плані", — зазначив журналіст.

Зазначимо, "Петров" та "Боширов" — це співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін ("Олександр Петров") та Анатолій Чепіга ("Руслан Боширов").

Раніше "Телеграф" писав, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни понад десять разів намагалися вбити президента Володимира Зеленського, а дві спроби дозволила зірвати інформацію ЦРУ.