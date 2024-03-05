ТОП-5 гучних шпигунських скандалів: Витік про Taurus та військові таємниці в Tinder

Останнім часом таких історій побільшало

Європу та США охопила шпигунська лихоманка, яка вже почала виходити в публічне поле. З перших шпальт сторінок не сходять нові подробиці про те, якими вразливими можуть бути державні служби щодо національної безпеки та державних таємниць. "Телеграф" зібрав п’ять останніх гучних шпигунських скандалів, які трапилися останніми днями.

1.Сербський агент в Європарламенті

Найсвіжіша історія стосується завербованого спецслужбами РФ сербського агента Новица Антича (Novica Antić). Видання Politico із посиланням на документи західної розвідки повідомляє, що серб нібито є активним агентом впливу росіян та поширює прокремлівські тези щодо вторгнення в Україну.

Новица Антич

У жовтні 2023 року він зустрічався з європейськими чиновниками в Брюсселі, зокрема з членами Європарламенту. Ті нічого не знали про зв’язки Антича із ФСБ. Також агент очолює Сербську військову профспілку і проводив зустрічі із представниками профспілок EUROMIL та EPSU (представляють інтереси військовослужбовців у ЄС).

Антич співпрацює зі співробітником ФСБ В’ячеславом Калініним, який також є головним редактором російського сайту Veteran News, що є інформаційним партнером ФСБ та Міноборони Росії.

РФ використовує Сербію як стартовий майданчик для операцій впливу, спрямованих на послаблення проєвропейських і пронатовських настроїв у країні.

"Новина про те, що Антич проводив зустрічі в Європейському парламенті, підкреслює вразливість цього органу до операцій впливу", — дивується видання, нагадуючи, що цього місяця шпигунське ПЗ знайшли на телефонах двох депутатів Європарламенту.

2.Таємниці через сайти знайомств

Не оминула доля підступних шпигунів і США. Там експрацівник Повітряних Сил Девід Франклін Слейтер "зливав" таємні дані про війну в Україні через сайт знайомств. 63-річний чоловік був переконаний, що листується з українкою (принаймні так він думав, а хто насправді сидів по той бік монітора — загадка).

Слейтер відвідував брифінги про війну, які проходили під грифом "цілком таємно" як цивільний службовець ВПС. А після цього звітував дівчині, повідомлення включали дані розвідки про військові цілі та російські військові можливості. "Дівчина" отримувала інформацію до того, як її повідомляли у новинах:

"Мій милий Дейве, дякую за цінну інформацію, чудово, що до Києва їдуть двоє чиновників із США", – йдеться у повідомленні від 14 квітня 2022 року.

Або ще: "Коханий Дейве, чи є у НАТО та Байдена секретний план, щоб допомогти нам", — запитала особа в іншому повідомленні."

У повідомленнях жінка називала Слейтера "любим секретним інформатором", а також "таємним агентом". Військовий прорахувався і зараз він арештований, а його справу слухає суд. Адже він підписував документи про нерозголошення.

3.Десятки шпигунів у Брюсселі

Буквально за день до цього з’явилася заява бельгійського прем’єра Александр Де Кроо. Він сказав, що його країна протягом останніх місяців вислала десятки так званих "російських дипломатів", які насправді були шпигунами.

У російських посольствах у Бельгії також найбільша у Європі кількість обладнання супутникового зв’язку, яке використовується для передачі конфіденційної інформації у Росію. Окрім цього, РФ атакує Бельгію й іншими способами: за допомогою кібератак та різноманітних дезінформаційних кампаній.

4.Підслухана розмова про Taurus

На початку березня російська пропагандистка Маргарита Сімоньян злила у мережу аудіозапис розмови ТОП-офіцерів збройних сил Німеччини. Військові обговорювали постачання в Україну ракетних систем Taurus та як краще було б вдарити ними по Кримському мосту.

При цьому один з учасників розмови проговорився, що Британія та США мають постійну присутність своїх військових в Україні, щоб допомагати керувати системами озброєнь. Хоча Вашингтон і Лондон до "зливу" це заперечували.

У Німеччині вже підтвердили, що ця розмова була реальною. Міністр оборони країни Борис Пісторіус повідомив, що причиною "витоку" став людський фактор. Мовляв, один з учасників розмови під'єднався до розмови із незахищеної лінії через онлайн сервіс WebEx.

5.Звіти ФСБ від депутатки ЄП

Латвійська депутатка у Європарламенті Тетяна Жданок листувалася з ФСБ РФ. Наприкінці січня 2024 року у виданні The Insider вийшло розслідування щодо цієї політикині. З’ясувалося, що жінка протягом двадцяти років працювала на Москву.

В одному з листів Жданок просила вибачення у росіян за те, що їй не вдалося відправити "обіцяну інформацію" зі Страсбурга. Відомо також імена усіх кураторів, останнім був агент ФСБ Артем Курєєв.

Протягом останніх років Жданок зловживала своїм статусом євродепутатки, аби надсилати запрошення до шенгенської зони працівникам ФСБ. На заміну вона отримувала гонорари на фінансування на ведення проросійської діяльності. Наразі Жданок захищена депутатським імунітетом, проте його строк закінчується у травні 2024 року, у наступних виборах вона участі взяти не зможе.

Чому відбувається така активність?

Російська агентура закордоном стає дедалі більш нахабною та креативною, стверджує видання WSJ із посиланням на представників західних розвідок. Вони також все частіше використовують іноземних громадян в операціях, доручаючи їм шпигунські місії.

Видання пише, що Кремль навмисне залишив кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти від мобілізації та репресій до Європи, Центральної Азії та на Кавказ. РФ скористалася масовою втечею опозиційно налаштованих громадян, аби разом з ними заслати професійних шпигунів, диверсантів та найманих убивць в країни Європи. Разом з "біженцями" в Європу проникали нові російські агенти — на заміну тим "дипломатам", яких масово висилали до цього.

The Wall Street Journal повідомляє, що ці агенти можуть займатися політично мотивованими вбивствами. Одним із проявів була показова розправа з російським льотчиком Максимом Кузьміновим. Він влітку перегнав в Україну вертоліт та здався, отримавши шанс переїхати до Іспанії.

Резонансні викриття шпигунів траплялися й в Україні. Приміром, у 2017 році СБУ викрила шпигуна Станіслава Єжова, який був перекладачем тогочасного прем’єра Володимира Гройсмана. За даними СБУ, Єжов передавав закриту інформацію про роботу уряду і його голови російським спецслужбам. Перекладач регулярно відправляв стенограми зі спецпредставником Держдепартаменту США в Україні Куртом Волкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, колишнім комісаром ЄС Федерікою Могеріні та іншими високопосадовцями.

Раніше "Телеграф" розповідав про VIP-колаборанта В’ячеслава Богуслаєва. Колишній президент "Мотор Січ" допомагав окупантам у їхніх спробах захопити Україну під час війни.