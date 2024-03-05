У Німеччині з’ясували, як розмова генералів про Кримський міст потрапила до росіян

Пісторіус прокоментував "злив" розмови німецьких генералів про Кримський міст

Причину скандального витоку розмови німецьких генералів про постачання Україні Taurus знайдено. Комунікаційні системи не були зламані.

Виявляється, один із учасників розмови підключився через незахищене з’єднання. Про це заявив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами німецького урядовця, це були телефонні переговори, які проводились через сертифіковану версію WebEx. Розмова виявилася записаною через "помилки програми" і тому що "не всі учасники дотримувалися запропонованої процедури безпечного набору номера".

Попередньо, витік стався через учасника із Сінгапуру, якого було підключено через несанкціоноване з’єднання. Пісторіус додав, що російського шпигуна чи якоїсь іншої неавторизованої особи до цієї конференції не було підключено.

В результаті подій у Німеччині проведуть дисциплінарну перевірку за фактом витоку розмови бундесверу. Міністр уже надав відповідне доручення.

Крім того, він розповів, що обговорив ситуацію із закордонними колегами. За його словами, довіра до Берліна не підірвана.

Раніше "Телеграф" писав, що у Німеччині пояснили, навіщо Росія опублікувала "перехоплення розмов" Бундесверу. Намір росіян цілком очевидний – у будь-який спосіб запобігти постачанню ракет Україні