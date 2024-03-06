Кремлевские "кошки-мышки" вернулись: Financial Times назвала масштабы шпионской сети РФ на Западе

Российская разведка – это огромная машина

Шпионская война России с Западом впервые со времен холодной войны набирает обороты. Доказательством тому является также распространение секретных разговоров немецких офицеров о предоставлении Украине крылатых ракет.

Об этом пишет издание Financial Times. Каждая всплывающая тайна лишь показывает то, насколько сильно российские шпионы смогли проникнуть с момента начала полномасштабного вторжения.

"Игра в кошки-мышки возобновилась. Активность России столь же высока или даже выше, чем во времена холодной войны. Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", — говорят работники западной разведки.

Очевидный рост активности разведки под руководством Кремля отражает восстановление уверенности российских шпионов после унизительной неудачи в начале 2022 года, говорят представители разведки и аналитики.

Сначала западные агентства объявили о планах Москвы ворваться в Украину. Как только российские танки начали двигаться в Киев, европейская столица выслала 600 дипломатов. Также было обнаружено несколько российских "нелегалов" (агентов разведки, работавших под прикрытием своего дипломатического статуса). Когда российское наземное вторжение остановилось, российский диктатор Владимир Путин отправил под домашний арест старшего офицера ФСБ России за грубую недооценку украинского сопротивления.

С тех пор главные российские спецслужбы — ГРУ, ФСБ и СВР — были реорганизованы, а шпионские операции реорганизованы с целью повышения потенциала России в обычных военных операциях. В частности, вербуют в шпионы теперь не только россиян, но и иностранцев, ведь у них больший градус доверия в обществе. Приоритеты у них неизменные — похитить западные секреты, внести раскол в ряды НАТО и подорвать поддержку Украины.

По данным издания, российские шпионы укрепили свои базы вне беспаспортной Шенгенской зоны ЕС. По словам чиновника, Турция и Объединенные Арабские Эмираты на Ближнем Востоке стали важными постами для российских разведывательных операций в Европе.

В то же время отмечается, что западная разведка также не отстает и активно расширяет свою работу.

Ранее "Телеграф" писал, что военные эксперты объяснили, как россияне могли узнать о планах контрнаступления ВСУ. Они говорят, что реальные причины военной неудачи могут быть еще более прозаическими и настораживающими.