І це після скандалу з прослушкою: Міноборони ФРН смішно осоромилися зі своїм "захистом"

"Захист" у німецького Міноборони викликав подив

Не встиг у Німеччині відгриміти скандал про прослушку німецьких військових росіянами, як Міноборони ФРН вляпалося у новий. На тлі попереднього зливу цей інцидент виглядає ще дивнішим.

Про це пише німецька газета Bild. Справа в тому, що на сайті німецького Міноборони, де регулярно публікуються пресрелізи, було опубліковано коментар голови відомства Бориса Пісторіуса з приводу як раз прослушки офіцерів. Проте цього разу пресслужба опублікувала повідомлення у новому форматі — дала посилання на ресурс NextCloud, де розмістила аудіозапис відповіді міністра журналістам.

Примітно, що файл був захищений від коментування паролем, який виглядав так: "1234". Більше того, цей "захист", ймовірно, випадково виявився просто під посиланням на коментар.

Оглядач BILD називає це "щонайменше безглуздим" на тлі "найбільшого за останні роки скандалу з прослуховуванням телефонних розмов".

"Залишається сподіватися, що 1234 року і подібні паролі більше не будуть використовуватися в зоні відповідальності Міноборони", — пише журналіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Шольц обіцяє пояснити скандал із російським прослуховуванням.