Кілька літаків, які возять російських урядовців, ледь не впали

В Росії тільки з початку березня 2024 року зафіксували низку інцидентів з літаками Спеціального льотного загону "Россия". Це урядовий авіазагін, який займається перевезенням посадових осіб російського уряду, в тому числі президента, а також працівників спецслужб та російської армії.

Про це пише низка російських ЗМІ. Зокрема 6 березня літак Ту-214 втрапив у халепу у московському аеропорту "Внуково".

Під час посадки літака сталася поломка гальмівних колодок однієї з бічних стійок шасі. Літак не встиг вчасно погасити швидкість, тому ледь не викотився за межі злітно-посадкової смуги, де могла б статися катастрофа. На борту літака перебували представники Федеральної служби охорони та президентського протоколу, що поверталися з відрядження.

Раніше в цьому ж місяці ще один борт зі складу "России" ледь не впав через проблеми з механізацією крила. Цей літак летів до Краснодара та перевозив неназваних осіб з оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Випадки виходу з ладу літаків "России" були і у 2023 році. Достеменно відомо тільки про один випадок – у серпні 2023 року літак Ту-214 довелося екстрено саджати у Читі. Офіційною версією назвали потрапляння у двигун птаха, але насправді сталася поломка шасі літака.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії масово виходять з ладу авіалайнери. Наприклад, 7 грудня 2023 року в місті Улан-Уде під час зльоту спалахнув Ту-204 авіакомпанії "Аеростар". Внаслідок події ніхто не постраждав. Такі інциденти стаються все частіше, причина – західні санкції та відсутність постачань запчастин.

Росії поки що вдається закривати потребу у запасних частинах через контрабанду та крадіжки. Наприклад, три компанії з Молдови – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service – за 2022 та 2023 роки попри санкції продали Росії авіаційні запчастини на суму понад 15 мільйонів доларів. Деякі з компаній з'явилися лише у 2022 році, а власник двох з них – топпосадовець авіакомпанії Air Moldova Іван Мельников.

Російський режим неодноразово заявляв, що "санкції росії тільки на користь", а тим часом країна продовжує втрачати свій повітряний пасажирський флот через критичні поломки авіалайнерів. Літаки неможливо обслуговувати через західні санкції й вони часто ламаються посеред польоту, що ставить під загрозу життя як пасажирів, так і екіпажу.