Філіп Моріс та інші: Міноборони Естонії припиняє продаж продукції, яка залишається доступною в Росії

Товари від виробників, які продовжують працювати в Росії і тим самим сприяють фінансуванню російської військової машини, будуть вилучені з торгових точок на території Сил оборони Естонії та інших місць, підпорядкованих Міністерству оборони Естонії. Про це повідомили в його пресслужбі.

"Багато західних компаній припинили свою діяльність у Росії, але все ще є ті, хто підтримує російську економіку і, відповідно, її військову машину, — сказав міністр оборони Ганно Певкур, -Я розумію, що директива про припинення продажу продукції PepsiCo, Mars, Nestle та інших великих корпорацій у сфері управління Міністерства оборони може викликати певний дискомфорт, але багатьом із цих продуктів є альтернативи. Давайте допоможемо Україні перемогти".

Рішення стосується виробників, яких НАЗК включило до списку міжнародних спонсорів війни.

У торгових автоматах, кафе та інших торгових точках у сфері управління Міністерства оборони більше не продаватимуть товари таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever і Mondelēz International. Це включає шоколад, печиво, чіпси, морозиво, гумки та безалкогольні напої. Також припиняється дистрибуція продукції тютюнових компаній Philip Morris International і Japan Tobacco International (JTI).

Договірних партнерів Естонського центру оборонних інвестицій просять видалити перелічені продукти зі свого асортименту протягом 60 днів після отримання повідомлення.

Як повідомляв "Телеграф", раніше НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни двох найбільших виробників тютюнових виробів, — Philip Morris International та Japan Tobacco International. Обидві компанії на початку повномасштабного вторгнення в Україну заявляли про наміри закрити бізнес у Росії, не робити нових інвестицій та припинити маркетингову діяльність. Але цього не відбулося і їхні підприємства на території країни-агресора продовжують функціонувати та приносити прибуток.