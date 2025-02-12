ЧС-2025 з біатлону: розклад та результати гонок

Ленцерхайд вперше приймає чемпіонат світу з біатлону

У середу, 12 лютого, у Ленцергайде (Швейцарія) стартує чемпіонат світу з біатлону-2025. Турнір входить до програми Кубка світу сезону 2024/25.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати гонок ЧС-2025 з біатлону. Турнір складається з 12 перегонів, які відбудуться з 12 по 23 лютого.

Розклад та результати гонок Чемпіонату світу-2025 з біатлону (оновлюється)

12.02.25 – 15:30 – Змішана естафета

14.02.25 – 16:05 – Спринт 7.5 км, Жінки

15.02.25 – 16:05 – Спринт 10 км, Чоловіки

16.02.25 – 13:05 – Перегони переслідування 10 км, Жінки

16.02.25 – 16:05 – Перегони переслідування 12.5 км, Чоловіки

18.02.25 – 16:05 – Індивідуальні перегони 15 км, Жінки

19.02.25 – 16:05 – Індивідуальні перегони 20 км, Чоловіки

20.02.25 – 17:05 – Поодинока змішана естафета

22.02.25 – 13:05 – Естафета 4х6 км, Жінки

22.02.25 – 16:05 – Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

23.02.25 – 14:45 – Мас-старт 12.5 км, Жінки

23.02.25 – 17:05 – Мас-старт 15 км, Чоловіки

Склад збірної України на ЧС-2025 з біатлону

Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Денис Насико.

Жінки: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Дарина Чалик (запасна).

Де дивитись ЧС-2025 з біатлону

Пряма трансляція всіх гонок чемпіонату світу з біатлону буде доступна в Україні безплатно на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".

Раніше повідомлялося, що Підручний тричі приніс прапор України на квіткову церемонію в Антгольці. Це викликало істерику в Росії.