Україну не запросили на переговори США та Росії

На даному етапі Росії потрібна пауза для переозброєння

Україну не запрошували на переговори щодо завершення війни, які нібито мають відбутися найближчим часом між представниками США та Росії у Саудівській Аравії. При цьому в Києві не розуміють, чому Вашингтон іде цим шляхом.

Про це розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, зараз Москва не хоче переговорів.

"Росія не хоче переговорів, вона хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає кілька речей: перше — оперативну паузу, щоб доапгрейдити свою армію; друге — для того, щоб підвищити свої ультимативні вимоги і третє — щоб проспекулювати на темі санкцій", — сказав Подоляк.

При цьому він зазначив, що тема зняття санкцій виглядає дивно, проте, швидше за все, це не проводитимуть на практиці. Подоляк каже, що в цьому не зацікавлені США, які хочуть перерозподілити вплив на глобальних ринках і отримати від цього більше доходу.

"Тому до цього треба ставитися спокійніше. Але я не зовсім впевнений, що з РФ треба проводити подібні переговори на різних рівнях, тому що… Яка ціль? Якщо ціль обнулити свою репутацію, тоді можна піти цим шляхом", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що глава Держдепу США Марко Рубіо незабаром відвідає Саудівську Аравію, де проведе переговори з представниками Росії щодо завершення війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою зазначав, що українська сторона офіційно не була проінформована про ці переговори, а тому про формування делегації поки не йдеться.