Його не стало у віці 89 років

Олександр Пушкін, пам’ятник якому знесли у Києві у 2023 році, має відомих нащадків. Зокрема, його праправнук, Сергій Борисович Пушкін, хоча й походив із відомого роду, приніс світові технічні розробки для радянської системи. Замість культурної чи гуманітарної спадщини, він працював на благо імперії.

Сергій Пушкін — засновник атомного годинника і був заслуженим метрологом Росії. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про праправнука Олександра Пушкіна.

Що відомо про Сергія Пушкіна

Сергій Пушкін — син Олександра Олександровича Пушкіна, він продовжив родинну лінію сина письменника. Він народився 26 липня 1925 року в Москві.

Після завершення навчання Сергій Борисович працював у лабораторії, яка згодом стала Інститутом метрології часу та простору. Там він займався проблемами надточних вимірювань часу і став головним конструктором перших у Радянському Союзі квантових (атомних) годинників. Його розробка, відома як "годинник Пушкіна", слугувала державним первинним еталоном часу та частоти і досі вважається однією з найточніших у світі.

Сергій Пушкін опублікував понад 150 наукових праць, перекладених багатьма мовами світу. Він був частим гостем та другом Державного музею О.С. Пушкіна, робив значні внески у збереження спадщини свого прапрадіда.

Сергій Борисович Пушкін помер 9 липня 2015 року у Москві. Він не дожив кілька днів до свого 90-річчя. Його поховано на Введенському кладовищі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила письменника Успенського, який створив персонажів Крокодил Гена, Чебурашка тощо.