Тисячі людей без опалення: РФ вдарила по ТЕЦ у Миколаєві, що про неї відомо

Внаслідок атаки постраждала одна людина

У ніч проти 16 лютого росіяни прицільно атакували критичну інфраструктуру в Миколаєві. Ворог пошкодив теплову електростанцію міста з метою залишити людей без тепла за мінусових температур і створити гуманітарну катастрофу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, зараз без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів.

"Усі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки й роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання до будинків, шкіл та лікарень. У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення 3 модульних котелень в закладах охорони здоров’я", — йдеться в повідомленні.

Також Шмигаль наголосив, що зараз координують зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям.

Сам він особисто дав доручення провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з цього питання. За її підсумками буде вжито ще низку заходів щодо забезпечення теплом мешканців міста.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону розповів, що під час атаки постраждав один із працівників ТЕЦ. Нині він перебуває у лікарні.

"Це працівник підприємства "Миколаївська ТЕЦ". Це вже не секрет, бо росіяни знають, куди вони стріляють, миколаївці знають, що у них у деяких будинках зараз зникло опалення", – розповів Сенкевич.

За його словами, цією атакою росіяни залишили більшу частину міста без централізованого теплопостачання. Також зазначається, що внаслідок удару було повністю зруйновано генерацію електроенергії – вона не підлягає відновленню найближчим часом.

"Сьогодні у нас є головна мета – запустити опалення, хоча б ту частину ТЕЦ, яка працювала на опалення городян", – наголосив мер.

Міський голова додав, що російські безпілотники атакували також інші райони міста. Один із дронів потрапив у проїжджу частину на Центральному проспекті. Там було пошкоджено 18 нежитлових об’єктів – магазини, ресторани та бізнес-центри, до того ж постраждали 4 житлові багатоквартирні будинки. Також під атакою був Заводський район. Обійшлося без жертв.

Миколаївська ТЕЦ — що про неї відомо

Це теплоелектроцентраль, призначений для централізованого забезпечення теплом промислових підприємств, житлових та адміністративних будівель Миколаєва з постачанням електроенергії до енергосистеми України.

Станція забезпечує опаленням понад 40% багатоповерхових житлових будинків та промислових підприємств Миколаєва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 16 лютого росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Вибухи лунали одразу в кількох областях.